Montemagni (Lega): “Lettera di Matteo Salvini ad oltre 7 mila sindaci di tutta Italia"

venerdì, 11 ottobre 2019, 11:53

"Riteniamo un gesto molto significativo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e Responsabile Enti locali del partito in Toscana - la missiva inviata dal Senatore Matteo Salvini ad oltre 7000 sindaci di tutta Italia(molte lettere sono, ovviamente, arrivate anche nella nostra Regione) che amministrano comuni sotto i 20.000 abitanti, in cui ribadisce il grande impegno profuso per le varie amministrazioni, come l'erogazione di fondi per la videosorveglianza e l'importante contributo, pari a 400 milioni di euro, che è stato, a suo tempo, stanziato proprio a favore di realtà con la predetta popolazione residente."



"Un modo chiaro-precisa il Consigliere-per ribadire che, pur non essendo più al Governo, Salvini e la Lega continueranno incessantemente a lavorare per evitare, ad esempio, deleteri tagli che potrebbero avere effetti devastanti per i comuni medio-piccoli." "Fra le tante criticità-sottolinea Montemagni-il problema relativo ad un'immigrazione spesso fuori controllo che sovente ha ricadute drammatiche per la comunità."



"Insomma-conclude Elisa Montemagni-l'intervento di Salvini, testimonia, per l'ennesima volta come la Lega sia in perfetta sintonia col territorio, pronta a recepire ed impegnarsi a risolvere ogni problematica segnalata dai Sindaci italiani."