Montemagni (Lega): "Marocchino arrestato, sorpresi da sentenza del giudice"

giovedì, 17 ottobre 2019, 11:18

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, commenta la notizia del recente arresto di un marocchino trovato in possesso di cocaina in zona Capannori.



"Sinceramente - esordisce - ho dovuto leggere con particolare attenzione una notizia di cronaca che, a mio avviso, ha dell'incredibile. In pratica i carabinieri arrestano un noto spacciatore di origini marocchine che opera nella zona di Capannori, trovato in possesso di circa 4000,00 euro, oltre che di una certa quantità di cocaina."



"Fin qui - precisa l'esponente leghista - purtroppo una storia di ordinaria realtà, ma il "bello" arriva con la sentenza del giudice. Il magistrato - sottolinea Montemagni - lo condanna per detenzione a fini di spaccio, ma sorprendentemente gli restituisce il denaro, poiché non vi è certezza che tali soldi derivino da attività criminali... C'è da precisare-insiste la rappresentante del Carroccio - che il soggetto in questione non lavora e non percepisce alcun reddito di qualsiasi tipo. Quindi-rileva l'esponente leghista-le migliaia di euro sono probabilmente piovute dal cielo ed il giovane è stato abile e pronto a raccoglierle"



"A parte le battute - insiste il consigliere - siamo veramente perplessi dalla decisione adottata dal giudice; basterebbe un minimo di buonsenso e di logica per capire che un delinquente nullafacente possa avere a disposizione 4000,00 euro, esclusivamente come frutto della sua attività illegale. Insomma - conclude Elisa Montemagni - il pusher ringrazia sentitamente la Giustizia italiana e visto che non ha condanne passate in giudicato, torna a piede libero potendosi, quindi, godere tranquillamente i compensi derivati dal suo "sudato" lavoro quotidiano."