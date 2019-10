Morte del pittore Gualtiero Passani: il cordoglio del sindaco Tambellini

giovedì, 31 ottobre 2019, 11:54

A 93 anni è scomparso il pittore Gualtiero Passani. Il sindaco Alessandro Tambellini ricorda così l'artista:

“Abbiamo avuto il Maestro Passani a Palazzo Orsetti lo scorso 20 giugno per conferirgli ufficialmente la Medaglia della Città di Lucca. Il riconoscimento è stato determinato da tre differenti aspetti che hanno caratterizzato la sua opera d'artista: il percorso creativo che egli ha intrapreso attraversando la storia dell’arte del Novecento; il lavoro come maestro ed educatore che ha nutrito con il suo insegnamento generazioni di studenti; l’autonomia della sua produzione artistica, anche nei confronti delle mode e delle logiche di mercato del suo tempo. L'attività di Passani è stata infatti caratterizzata da una ricerca profondamente autonoma e originale lontana dai condizionamenti culturali che hanno molto spesso stabilito criteri di uniformità nelle varie epoche della storia dell'arte. Posseggo un'opera di Gualtiero Passani di grande freschezza, in cui la ricerca pittorica si manifesta con una perizia e insieme con una spontaneità straordinarie. Esprimo, a nome mio e dell'amministrazione comunale, il più vivo cordoglio alla famiglia e agli amici di un artista che si è tenuto appartato e lontano dai clamori e che tuttavia si impone per la qualità della sua opera”.