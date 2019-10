Non rispondeva alle chiamate, trovato morto giovane albanese

Altre notizie brevi

sabato, 5 ottobre 2019, 20:44

Una donna originaria di Lucca è stata soccorsa oggi dopo essere rimasta ferita, fortunatamente non in gravi condizioni, a seguito di una caduta per circa 30 metri in una scarpata a valle del versante marittimo del Monte Cavallo sulle Alpi Apuane. Pare che la donna si trovasse in comitiva.

sabato, 5 ottobre 2019, 20:02

Il congresso regionale del PSI che si è tenuto a Firenze ha proclamato all'unanimità Angelo Zubbani, già sindaco di Carrara dal 2007 al 2017, segretario regionale con il voto unanime degli oltre 150 delegati presenti ai lavori.

sabato, 5 ottobre 2019, 18:52

Fratelli d'Italia presenta anche a Capannori la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile. L'iniziativa nazionale, presentata da Giorgia Meloni in Piazza Montecitorio a Roma, prevede la raccolta delle firme in oltre duecento città italiane per dire 'No' allo Ius Soli.

sabato, 5 ottobre 2019, 13:16

Il 7 ottobre anche a Capannori inizia la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni a cura di Istat. Per la seconda volta l’indagine non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse: un milione e quattrocentomila in tutta Italia.Le famiglie...

sabato, 5 ottobre 2019, 12:55

Martedì 8 ottobre dalle ore 21 alle ore 23 nella sala riunioni del comune in Piazza Aldo Moro a Capannori si svolgerà l'incontro di presentazione del corso gratuito di fotografia promosso dal Comune e dal Gruppo Archeologico Capannorese.Si tratta di un corso base rivolto a tutti gli appassionati, sia a...

sabato, 5 ottobre 2019, 10:49

Alla Biblioteca comunale di Porcari si raccolgono le iscrizioni ai Corsi di Paleografia e Diplomatica (livelli "primo" e "intermedio"), organizzati da Assessorato alla Cultura e Biblioteca comunale con la collaborazione del Docente e dell'Istituto Storico Lucchese-Sezione Auser Sesto di Capannori.

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:46

Prosegue il trend positivo della raccolta differenziata in Toscana che per il 2018 segna un + 2,2 portando la nostra regione al 56%. E' quanto si evince dai dati relativi alla certificazione delle raccolte differenziate riferiti al 2018. appena pubblicati dalla Regione Toscana.

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:11

C'è fame di innovazione, anche nel settore della cultura e del turismo: innovazione digitale, innovazione nei musei, archivi ed open data. E l'innovazione - quella legata alla tecnologia, alla scienza ma non solo, quella anche che ha a che fare con la gestione dei beni culturali - si crea e...

venerdì, 4 ottobre 2019, 16:37

"Ieri, giovedì 3 ottobre, abbiamo protocollato due interrogazioni ed una mozione di cui aspettiamo risposta al più presto in forma scritta e in consiglio comunale". A dichiararlo Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Capannori.

venerdì, 4 ottobre 2019, 16:36

Domani (sabato 5 ottobre) alle ore 17.30 nella chiesa di San Antonio Abate di San Colombano si terrà il secondo appuntamento di 'Ottobre Canta', la nuova rassegna dedicata alla musica sacra e non solo, che si svolge nelle chiese meno conosciute del territorio promossa dal Comune in collaborazione con La...