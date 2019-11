Villa e Civitelli a “Il Pinturicchio”

venerdì, 1 novembre 2019, 17:05

In occasione di "Lucca Comics and Games" sabato 2 novembre a partire dalle ore 20, nella Sala della Cultura de "Il Pinturicchio" in via Borgo Giannotti 42/Viale Batoni 127, per tutti gli appassionati di Tex Willer sarà possibile incontrare Claudio Villa e Fabio Civitelli, i principali fumettisti di Tex - Sergio Bonelli editore.

Entrambi fanno parte già dagli anni 80 dello staff di disegnatori della serie dedicata a questo personaggio, di cui l'anno scorso si sono festeggiati i 70 anni (la prima apparizione della creatura di Giovanni Luigi Bonelli e di Aurelio Galleppini risale al 1948).

Da quando sono entrati nel team di Bonelli, Villa e Civitelli, che hanno lavorato anche per altre serie, hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.