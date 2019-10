Giovedi 17 ottobre presso Marameo di Lammari dalle ore 21.00 si terrà la Presentazione della Società LIBERTAS ACADEMY A.S.D. Una serata dedicata a tutte le nostre giocatrici, dalle più grandi alle più piccole. In questa serata di festa sfileranno assieme

Altre notizie brevi

martedì, 15 ottobre 2019, 20:25

Sono nove i locali lucchesi che hanno ottenuto il cappello o la menzione speciale dalla Guida Ristoranti Espresso 2020. A Lucca, ben tre cappelli per il ristorante il Giglio, due cappelli per L'Imbuto e per il Punto Officina del Gusto e un cappello per Pesce Briaco, mentre la Buca di...

martedì, 15 ottobre 2019, 20:12

L'Associazione "Amici del libro" comunica che il termine per le iscrizioni ai corsi di Lingua Inglese che si terranno nei locali della Biblioteca Comunale decentrata "M.Tobino" di Camigiano è stato prorogato fino a VENERDI 25 OTTOBRE .Le lezioni inizieranno, come da programma, Lunedì 27 ottobre.

martedì, 15 ottobre 2019, 20:10

Giovedì 17 ottobre 2019, alle ore 16,00, nei locali del Centro Chiavi d'Oro”, incontro con l'arch. Lino Dini, autore del romanzo Svisceratissimi e sens'esempio, Ferrara 2019, che tratta della storia d'arte e d'amore tra Giovanni Coli e Filippo Gherardi, importanti pittori lucchesi nell'Italia del Seicento.

martedì, 15 ottobre 2019, 16:13

Massimiliano Paluzzi: "Per combattere la piaga dei maxi-punteggi, facciamo partire da Lucca un'innovazione: ogni 4 reti, entra un giocatore in più a chi perde". E continua: Per chi, come me, allena portieri anche di giovanissima età, non è certo piacevole leggere che ci sono partite di bambini che finiscono con...

martedì, 15 ottobre 2019, 16:13

Grande consenso è stato espresso dai lavoratori metalmeccanici della provincia di Lucca sulla Piattaforma per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro dell'industria per il triennio 2020/2022.

martedì, 15 ottobre 2019, 16:10

Con l'assemblea regionale del 26 ottobre a Firenze convocata con l'appello: "Per tornare a vincere in Toscana", perché "la nostra Regione torni ad essere laboratorio di innovazione delle culture e delle pratiche di governo del campo progressista" comincia a prendere corpo il cantiere "2020 a sinistra" verso le elezioni regionali...

martedì, 15 ottobre 2019, 15:57

"La presa in carico riabilitativa del paziente con lesione midollare in fase post-acuta". E’ questo il titolo del convegno che si svolgerà venerdì prossimo 18 ottobre a partire dalle ore 9 nell'auditorium del Centro sanitario di Capannori, in piazza Aldo Moro.

martedì, 15 ottobre 2019, 13:47

Si intitola 'Imparare a salvare una vita' l'iniziativa in programma venerdì 18 ottobre dalle ore 9 alle ore 12.30 in piazza Aldo Moro a Capannori organizzata dalla 'Mirco Ungaretti Onlus' in collaborazione con il Comune di Capannori, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e il sostegno dei giocatori...

martedì, 15 ottobre 2019, 13:33

Furio Detti è lieto di presentare Akamon La Porta Rossa, pubblicato da Le Mezzelane Casa Editrice alLucca Comics & Games 2019.

martedì, 15 ottobre 2019, 12:35

Si conclude con ampio consenso da parte degli espositori e del pubblico, la VIII edizione della mostra-mercato Fashion in Flair.