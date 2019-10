Il coordinatore comunale di Capannori Paolo Ricci esprime solidarietà alle accuse mosse dalla maggioranza al consigliere Petrini

lunedì, 21 ottobre 2019, 20:38

"Le accuse mosse dalla maggioranza sembrano inopportune e fuori luogo: il nostro consigliere Matteo Petrini e l'intero gruppo di FdI Capannori non è 'seguace' di nessuno, abbiamo appoggiato il candidato sindaco alle elezioni e lo rifaremmo anche oggi per la sua preparazione, esperienza e capacità politica, ma non ubbidiamo a nessuno, abbiamo dei valori che condividiamo con i nostri alleati, in massima trasparenza, correttezza ed onestà, ma il termine seguace è totalmente fuori luogo: ognuno ragiona con la propria testa condividendo valori ed idee. Basti pensare che siamo il gruppo più attivo in termini di interrogazioni e mozioni presentate rispetto a tutto l'intero consiglio comunale, maggioranza compresa".

Così il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Paolo Ricci interviene a proposito delle accuse mosse dalla maggioranza al centrodestra.

"Vorremmo meno arroganza in alcune persone che fanno parte del consiglio comunale – prosegue - e il rispetto - mi sembra il minimo - delle idee della minoranza; si cresce con il confronto, che talvolta può essere anche aspro, ma sempre con il dialogo, non imponendo regole solo grazie al fatto di aver vinto le elezioni. Non accettiamo tale arroganza e lavoreremo sempre per i bisogni e le necessità dei nostri cittadini, affrontando le varie problematiche presenti sul territorio; non si può terminare il consiglio comunale entro una determinata ora se ci sono cose importanti da affrontare, per questo i nostri e vostri consiglieri sono stati eletti".