Presentazione del libro di poesie di Gabriella Picerno: "Un tocco di cielo" edito dalla “Gd Edizioni”

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:53

Andrà in onda domani sera, giovedì 24 ottobre, alle ore 20.10 su GranducatoTv (canale 14), una nuova trasmissione del ciclo “Salute!” realizzata dall’ufficio stampa dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione di alcune delle emittenti locali accreditate a livello regionale.La puntata, dal titolo “La nuova sanità, come accedere ai...

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:47

Una due giorni di dibattito, cultura e politica per festeggiare i primi cinque anni de "L'Artiglio", lo spazio libero e non conforme in via Michele Rosi. Dall'immigrazione ai tabù culturali e storici, passando per il tema della censura e degli attacchi alla libertà di pensiero con un ospite d'eccezione: Francesco...

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:30

Una giornata giornata di arte, socialità, musica ad ingresso libero organizzata dall'Associazione Culturale Quartiere S.Concordio e realizzata dall'Associazione Artespressa. Dalle 10:00 alle 20:00 mostra collettiva d'arte "La stampa: Gutenberg e altri incidenti". Espongono: Diego Scarpellini, Michaela Kasparova, Paolo Lazzari, Elettra Dini, Tommaso Ghilardi, Maria Guida, Alessandro sorbera, e Matteo Gravante.

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:28

Domani pomeriggio (giovedì 24 ottobre) alle ore 17.30 nella sala pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà il secondo appuntamento del nuovo ciclo della rassegna “Pedagogia globale-Nuove Consapevolezze” promossa dal Comune e dall'associazione Paideia.

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:02

Toscana interessata domani, giovedì 24 ottobre , da un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse e temporali, localmente di forte intensità, in particolare nelle zone meridionali e sull'Arcipelago. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione, con validità dalle ore 10 fino alla mezzanotte di...

mercoledì, 23 ottobre 2019, 14:42

«Quanto emerso ieri in assemblea in merito al progetto di raddoppio della linea ferroviaria Pistoia – Lucca è di un pressapochismo inaccettabile e pericoloso» lo afferma la Capogruppo della Lega in Consiglio regionale Elisa Montemagni.

mercoledì, 23 ottobre 2019, 14:34

Bruno Zappia, consigliere comunale della Lega Salvini premier: "Ancora segnalazioni da parte dei cittadini che la fontana l'Agostina di Pieve San Paolo da una fontanella scende poca acqua e dall'altra è chiusa. Tanti slogan, propaganda da questa amministrazione ma non da risposte ai cittadini.

mercoledì, 23 ottobre 2019, 13:18

Accrescere la conoscenza della struttura dell'Unione Europea e del suo funzionamento e delle principali tematiche di carattere europeo. Questo l'obbiettivo del Training di Understanding Europe 2019 promosso dal Parlamento Europeo dei Giovani, che si svolgerà a Capannori, nella sala del consiglio comunale, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre.

mercoledì, 23 ottobre 2019, 11:00

Salute e sicurezza sul lavoro degli operatori addetti all’assistenza nelle residenze sanitarie assistite. Se ne parlerà lunedì prossimo, 28 ottobre, nella sede del Centro sanitario di Capannori, in piazza Aldo Moro, al seminario organizzato dal Dipartimento della prevenzione ed in particolare dalla struttura di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi...

mercoledì, 23 ottobre 2019, 10:39

Sabato 26 ottobre, dalle ore 15, alla chiesa di Picciorana verrà esposta una reliquia di Santa Gemma, in occasione dei 120 anni delle stimmate della santa. Seguiranno alle 17 l'adorazione eucaristica e alle 18.30 la messa. La celebrazione sarà animata dal coro di Santa Gemma.