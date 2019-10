Nuovo appuntamento per Il Baluardo gruppo vocale lucchese

Altre notizie brevi

sabato, 12 ottobre 2019, 10:27

È stata prorogata al 17 ottobre la data di scadenza per presentare la domanda per partecipare al bando del Servizio Civile Universale. Sono 2 i posti messi a disposizione per i giovani che vogliono cimentarsi nell’esperienza del SCU all’interno di AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, nella sezione provinciale di Lucca...

sabato, 12 ottobre 2019, 10:24

Il Circolo Centro Storico Pd organizza per mercoledì 16 ottobre alle 21, nella sede di Piazza S. Francesco, un incontro pubblico con l'assessore Gabriele Bove per fare il punto sulla definizione del Piano attuativo della mobilità e della sosta nel Centro Storico.

venerdì, 11 ottobre 2019, 23:13

L’Associazione Umanitaria Yra ringrazia coloro che hanno sostenuto i loro progetti di accoglienza. "Anche quest’anno - spiega - siamo giunti al termine dei nostri progetti di accoglienza per il periodo estivo dei bambini provenienti dalla Bielorussia e accolti sia presso famiglie che in gruppi organizzati.

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:36

La drammatica situazione del popolo curdo, al confine tra Siria e Turchia, arriva in Consiglio comunale a Lucca.I capigruppo di PD e Sinistra con Tambellini, Renato Bonturi e Daniele Bianucci, hanno infatti presentato una mozione urgente di solidarietà al popolo curdo: chiedendo la possibilità che venga discussa già durante il...

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:26

Là in mezzo al mar, non camin che fumano ma l'avanguardistica piattaforma messa a punto da un team con Eni capofila e prima al mondo nella generazione elettrica integrata da moto ondoso e fotovoltaico: è quanto chiede alla Regione Toscana per i mari toscani il Capogruppo di Forza Italia in...

venerdì, 11 ottobre 2019, 13:18

Pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di affitto dell'anno 2019.

venerdì, 11 ottobre 2019, 13:14

Acque SpA comunica che per consentire il collegamento di una nuova tubazione alla rete di distribuzione nel Comune di Altopascio, mercoledì 16 ottobre, dalle 8 alle 17, verrà sospesa l'erogazione idrica in via Firenze, nel tratto compreso tra via Di Vittorio e via Gavinana.

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:45

Il gruppo micologico "Massimiliano Danesi" di Ponte a Moriano, composto da circa 100 soci con attività che spaziano da quelle prettamente scientifiche a quelle puramente ricreative, tutte improntate alla conoscenza della natura ed al rispetto dell'ambiente, propone per questo mese di ottobre ed inizio novembre, diverse iniziative dalla escursione a...

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:36

L'Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti, riunita in assemblea nella sede di Palazzo Pretorio, ha riconfermato per il prossimo quinquennio la presidenza del prof. Raffaello Nardi e la vicepresidenza della prof.ssa Valeria Bertolucci Pizzorusso. Ha riconfermato altresì Segretario per la classe di Scienze la prof.ssa Nicoletta Ferrucci, Segretario per...

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:17

Tra le iniziative dell’Ottobre Missionario Straordinario indetto da Papa Francesco, sabato 12 ottobre nella Cattedrale di San Martino alle ore 21 si terrà, ad ingresso gratuito, un concerto dell’Orchestra filarmonica di Lucca che eseguirà il Requiem KV626 di Mozart.