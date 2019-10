Precisazione dell’Asl sul decesso di un 76enne in Pronto Soccorso

Altre notizie brevi

sabato, 12 ottobre 2019, 17:01

Prosegue il battibecco tra il consigliere comunale della Lega di Capannori, Domenico Caruso, e il vicesindaco Francesconi. "Ho letto con incredulità e stupore - afferma il consigliere leghista -, la veemente reazione del vicesindaco e assessore al sociale Matteo Francesconi alla mia presa di posizione sui contributi in conto affitti.

sabato, 12 ottobre 2019, 12:52

Mercoledì 23 ottobre verso le 17.30 presso la sede di Arci Lucca e Versilia in via Santa Gemma Galgani nel centro storico, discussione riflessioni sull'iniziativa i Fossi dell'Arte, organizzata da Beppe Corso, insieme a Fabrizio Barsotti pittore per tirare giù idee e riflessioni.

sabato, 12 ottobre 2019, 12:46

Nell’ambito della terza Giornata Internazionale del Paesaggio, l’Osservatorio avvia il progetto “Paesaggio in bottiglia. Assaggi della scuola del paesaggio”, incontri conviviali per riflettere insieme sui numerosi aspetti del paesaggio: leggendo, osservando, dialogando e infine assaggiando i suoi prodotti.

sabato, 12 ottobre 2019, 10:27

È stata prorogata al 17 ottobre la data di scadenza per presentare la domanda per partecipare al bando del Servizio Civile Universale. Sono 2 i posti messi a disposizione per i giovani che vogliono cimentarsi nell’esperienza del SCU all’interno di AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, nella sezione provinciale di Lucca...

sabato, 12 ottobre 2019, 10:26

Nuovo appuntamento per Il Baluardo gruppo vocale lucchese, nell'ambito del trentennale del gruppo lucchese, sabato 12 ottobre alle 21 il coro si esibirà a Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) ospiti del coro della cittadina inserita nei Borghi più belli d' Italia. Un'altra occasione per portare la nostra musica in giro per l'Italia.

sabato, 12 ottobre 2019, 10:24

Il Circolo Centro Storico Pd organizza per mercoledì 16 ottobre alle 21, nella sede di Piazza S. Francesco, un incontro pubblico con l'assessore Gabriele Bove per fare il punto sulla definizione del Piano attuativo della mobilità e della sosta nel Centro Storico.

venerdì, 11 ottobre 2019, 23:13

L’Associazione Umanitaria Yra ringrazia coloro che hanno sostenuto i loro progetti di accoglienza. "Anche quest’anno - spiega - siamo giunti al termine dei nostri progetti di accoglienza per il periodo estivo dei bambini provenienti dalla Bielorussia e accolti sia presso famiglie che in gruppi organizzati.

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:36

La drammatica situazione del popolo curdo, al confine tra Siria e Turchia, arriva in Consiglio comunale a Lucca.I capigruppo di PD e Sinistra con Tambellini, Renato Bonturi e Daniele Bianucci, hanno infatti presentato una mozione urgente di solidarietà al popolo curdo: chiedendo la possibilità che venga discussa già durante il...

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:26

Là in mezzo al mar, non camin che fumano ma l'avanguardistica piattaforma messa a punto da un team con Eni capofila e prima al mondo nella generazione elettrica integrata da moto ondoso e fotovoltaico: è quanto chiede alla Regione Toscana per i mari toscani il Capogruppo di Forza Italia in...

venerdì, 11 ottobre 2019, 13:18

Pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di affitto dell'anno 2019.