Presentato il romanzo intitolato “Il viaggio di A” di Adriano Scarmozzino

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:02

Il viaggio di A è un romanzo di avventure in cui la protagonista attraversa i continenti, partendo dal Cile per andare in cerca di sua madre misteriosamente scomparsa, attraversando l’Argentina, la Spagna, la Francia, la Germania, l’Italia, l’Egitto, e l’India per arrivare fino in Cina. La protagonista è conosciuta semplicemente con il nome di A, una lettera che nasconde il segreto del suo nome.

Il primo libro della serie narrativa, intitolato “La Partenza”, è stato presentato oggi (mercoledì 30 ottobre), alle ore 14.00, presso la chiesa dell’Agorà di Lucca, in uno degli incontri culturali dell’edizione del Lucca Comics and Games di quest’anno. L’incontro è stato moderato da Alberto Choukhadarian, appassionato di fumetti e narrativa per ragazzi, alla presenza dell’autore e di Arianna Scarmozzino.

Durante il suo viaggio, la giovane A dovrà prendere atto dell’esistenza di un malvagio progetto portato avanti da un’organizzazione occulta e sarà costretta a confrontarsi con un mondo in cui domina la sopraffazione. Attraverso una progressiva emancipazione e crescita, diventerà l’eroina di uno straordinario intreccio narrativo.

In ognuna delle nazioni che dovrà attraversare, A vivrà esperienze differenti e incontrerà sempre nuovi protagonisti (che sono diversi da un libro all’altro, per un totale di oltre 300 personaggi). I differenti episodi narrativi vissuti dalla giovane protagonista rimangono comunque collegati all’interno della trama unitaria e complessiva dell’opera. A seguirà le tracce della madre, nella speranza di poterla ritrovare ancora viva, indagando continuamente e seguendo un percorso che l’aiuterà a capire meglio se stessa e ad agire per cambiare il mondo che la circonda. Il viaggio di A è un romanzo di formazione, una strada che conduce verso la conoscenza di sé e del mondo. Le molte tematiche affrontate (la famiglia, l’amicizia, l’amore, la guerra, la ricerca della libertà, la fratellanza tra i popoli, il rispetto delle diversità, etc.) propongono diversi spunti di riflessione e chiavi di lettura.

Il periodo storico in cui sono ambientate le avventure di A corrisponde alla seconda metà dell’Ottocento. Lo stile narrativo ricorda quello della letteratura popolare, i libri sono quindi scritti in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

L’opera è costituita da sette libri che verranno presentati nell’arco di un anno, prima in formato e.book, e poi nel formato cartaceo. Una vera e propria serie narrativa ispirata al mondo del fumetto e dei cartoni animati.

“Sono onorato di presentare il mio romanzo nell’ambito di una manifestazione straordinaria come il Lucca Comics and Games. Invito tutti a seguire le avventure della giovane A, anche perché alcuni episodi narrativi sono ambientati proprio nella città e nel territorio provinciale di Lucca” spiega Adriano Scarmozzino, residente a Lucca da dieci anni.

Come già fatto per i suoi precedenti libri, l’autore utilizzerà la pagina social di Facebook www.facebook.com/adriano.scarmozzino.scrittore per esporre i contenuti delle proprie opere e raccontare, passo dopo passo, le emozionanti avventure della protagonista.

Adriano Scarmozzino è nato in Calabria nel 1971, attualmente vive con la moglie Alessandra e le due figlie Arianna e Alice nella città di Lucca. Da sempre appassionato di letteratura, si è diplomato al Liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia, si è laureato in Giurisprudenza nella città di Torino e ha conseguito due master di specializzazione: in Pubbliche Relazioni Europee a Roma, e in Comunicazione e Media a Firenze. E’ responsabile dell’Ufficio Valorizzazione Beni Culturali e Comunicazione della Provincia di Lucca.

Ha già pubblicato un saggio di ricerca letteraria suddiviso in quattro libri, che mette in luce i legami tra la prestigiosa cultura letteraria della Magna Grecia e la tradizione omerica, intitolato: “Il mistero rivelato: Nosside di Locri, la sublime poetessa dell’Odissea italica”.