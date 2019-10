Presidio FN contro lo spaccio di droga

giovedì, 3 ottobre 2019, 12:04

"I militanti di Forza Nuova effettueranno sabato dalle ore 16:00 un presidio presso il Parco Valgimigli, noto Droga Park lucchese a due passi dal centro storico – dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale lucchese del movimento politico".

"Lo spaccio continuo di sostante stupefacenti da parte di note risorse straniere, mette a repentaglio la sicurezza di un luogo di svago per bambini ed anziani trasformato in una base di ritrovo per delinquenti -prosegue Damiani".

"Invitiamo tutti i giovani realmente ribelli a prendere in pugno le redini del proprio destino battendosi con noi contro la droga e i suoi mercanti; pertanto – conclude Damiani – oltre a mantenere alto il livello di attenzione in quelle zone, continueremo a controllare la situazione della sicurezza in città così come in tutta la Provincia".