Programmazione Cineforum Ezechiele a Lucca del 29 ottobre

Altre notizie brevi

lunedì, 28 ottobre 2019, 11:50

Aerosal, la clinica del sale presente all'interno del Baby Doctor a Lucca, è l'unica riconosciuta dall'Istituto Superiore della Sanità e in poco più di sei settimane è già divenuta un punto di riferimento per famiglie, dai bambini ai genitori ai nonni, dai più piccoli ai più grandi, dagli atleti alle...

lunedì, 28 ottobre 2019, 11:11

Saranno in pagamento da mercoledì 30 ottobre, i contributi del 'Pacchetto scuola' per l'anno scolastico 2019-2020 finalizzati a sostenere concretamente le famiglie a basso reddito nell'acquisto dei libri scolastici e altro materiale didattico e nell'utilizzo dei servizi scolastici, assegnati tramite bando.

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:41

Torna Lucca Comics & Games 2019 dal 30 ottobre al 3 novembre, dedicata al tema Becoming Human.

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:08

Sabato 2 novembre, dalle ore 21:30 in poi, presso lo spazio sociale Presidio Lucca, in Via Angelo Orzali 266, si terrà la presentazione delle graphic novel della casa editrice Ferrogallico: "Fumetti ostinati e contrari".

domenica, 27 ottobre 2019, 13:40

Lunedì 28 ottobre, alle ore 17, si terrà l'assemblea per la costituzione del Comitato NO 5GCity a Lucca. L'assemblea è aperta a tutte le cittadine e i cittadini che sono contrari al progetto e si svolgerà alle ore 17 presso i locali dell'ANFASS, gentilmente concessi, siti in Via F.M.

sabato, 26 ottobre 2019, 21:00

E’ il giudizio del consigliere comunale di maggioranza Gaetano Ceccarelli, che ha partecipato giovedì scorso all’incontro pubblico organizzato dal Sindaco Menesini ad Arté, finalizzato ad illustrare alla cittadinanza il progetto.

sabato, 26 ottobre 2019, 20:41

Ancora una volta l’intervento di riqualificazione di piazza Aldo Moro torna a far discutere. Ad affrontare nuovamente la questione il consigliere comunale Bruno Zappia secondo il quale i costi eccessivi sostenuti per realizzare l’opera non sono serviti a salvaguardare la zona dal degrado.

sabato, 26 ottobre 2019, 20:40

"Uno dei punti più critici della viabilità capannorese è da quattro giorni in una sorta di limbo. Da quattro giorni infatti il semaforo pedonale sulla Via Chelini è totalmente spento creando non poche difficoltà nell'attraversamento di questa importante arteria sia per i pedoni che per i ciclisti e mandando su...

sabato, 26 ottobre 2019, 16:07

Il BORDA!Fest, festival delle produzioni visive, musicali e letterarie sotterranee giunge alla sua sesta edizione. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, dalle 12:00 alle 00:00 all'interno delle gallerie del baluardo S. Martino, ingresso Via Buiamonti, si svolgerà l'altro festival del fumetto di Lucca con dibattiti, presentazioni e la...

sabato, 26 ottobre 2019, 13:55

I Comitati della Piana sul raddoppio ferroviario Lucca Pescia intervengono dopo l'incontro, tenutosi nella sala del palagio del comune, sul risultato della riunione svoltasi a Roma."In data 22 ottobre - dichiarano - si è svolto nella sala del Palagio del comune di Pescia un incontro in cui il sindaco Giurlani...