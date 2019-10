Programmazione cinema Artè di Capannori dal 1 al 4 novembre

martedì, 29 ottobre 2019, 13:00

Ecco la programmazione completa prevista per il cinema Artè di Capannori dal 1 al 4 novembre.



Venerdì 1 novembre 2019 ore 18.00, 20.00 e 22.00 Sabato 2 novembre 2019 ore 18.00, 20.00 e 22.00Domenica 3 novembre 2019 ore 18.00, 20.00 e 22.00 Lunedì 4 novembre 2019 ore 21.00

Cinema Artè Capannori – Prime visioni

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

di Gabriele Salvatores – Italia, 2019 – 97' con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno



Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono stati anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato.

Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo; una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e scopre che non è come se lo immaginava. Non può sapere che quel piccolo gesto di responsabilità è solo l'inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi e volersi bene, durante un viaggio in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera istintiva.



Per Gabriele Salvatores si tratta di un ritorno al road movie, suo genere del cuore, e del recupero di una libertà espressiva che, come in passato, prende la forma del viaggio iniziatico. Tutto il mio folle amore nasce dal romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas, che a sua volta nasceva dalla storia vera di un padre e il suo figlio autistico in viaggio attraverso le Americhe. (Paola Casella, MyMovies)