Prosegue "Mutatas Dicere Formas", lettura delle Metamorfosi di Ovidio

Altre notizie brevi

giovedì, 31 ottobre 2019, 19:44

Saranno in vendita anche al botteghino del Porta Elisa i biglietti del settore ospiti dello stadio "Torrini" di Sesto Fiorentino dove domenica la Lucchese giocherà il big-match contro il Prato. I tagliandi di gradinata costano 10 euro e potranno essere acquistati sabato dalle 10 alle 13.

giovedì, 31 ottobre 2019, 19:01

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione di "Web & Social Media Marketing" (Nuove Date) che si terrà sabato 23 novembre dalle 15 alle 19 a Pisa e Domenica 24 novembre dalle 15 alle 19 a Lucca (può essere scelto un singolo appuntamento).

giovedì, 31 ottobre 2019, 18:29

Dopo il successo riscosso dal romanzo a puntate di Roberto Piccinini, Edikit è felice di presentare il fumetto tratto dalla fortunata serie “Io e gli zombie”.

giovedì, 31 ottobre 2019, 18:29

Il pubblico di Lucca Comics & Games promuove il festival "Zero Waste" e aiuta la manifestazione a ridurre la plastica: si stanno infatti diffondendo i bicchieri riutilizzabili messi a disposizione sia nei punti ristoro interni al festival, che nei tanti locali pubblici della città che hanno deciso di aderire all'iniziativa.

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:46

Si intitola 'Il tempo delle canzoni' l'iniziativa dedicata alla memoria della Grande Guerra in programma domenica 3 novembre a San Pietro a Marcigliano promossa dall'associazione PerSanPietro e Filarmonica 'G.Puccini' di Segromigno in Monte in collaborazione con il Comune di Capannori.

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:46

Poste Italiane informa che in provincia di Lucca le pensioni del mese di novembre saranno messe regolarmente in pagamento anche durante il ponte di Ognissanti, a partire da sabato 2.

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:42

Questa mattina nella sede della mostra “Becoming Human: be a hero” al Palazzo delle esposizioni Fondazione Banca del Monte l'assessore alla sicurezza Francesco Raspini ha firmato e dichiarato il suo sì alla donazione di organi, tessuti e cellule firmando il tesserino di “Diamo il Meglio di noi” la campagna nazionale...

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:32

Da domani, venerdì 1 novembre, e fino a domenica 3 novembre dalle ore 10 alle ore 18 al Camelieto del Compitese sarà possibile visitare la mostra della Camelia Sasanqua a fioritura autunnale, una camelia dal profumo molto intenso della quale il giardino d'eccellenza custodisce 60 esemplari.

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:30

Domani, venerdì 1° novembre, da Capannori sarà possibile raggiungere gratuitamente la manifestazione "Lucca Comics & Games" grazie a un servizio navetta promosso dall'amministrazione Menesini. Sarà attivo dalle ore 8.26 fino alle ore 20.26 con partenza da Piazza Aldo Moro e capolinea al parcheggio Palatucci. Le corse avranno una frequenza oraria.

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:27

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa chelunedì 4 novembre eseguirà un intervento importante di potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Porcari, con particolare riferimento alla cabina denominata "centro", che fornisce alimentazione alla zona residenziale e commerciale del...