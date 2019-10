Pubblicato il bando di gara per la Cittadella dello Sport: lavori al via ad inizio 2020

venerdì, 18 ottobre 2019, 15:41

Si avvicina l'inizio dei lavori per la Cittadella dello Sport che sarà realizzata nella zona della piscina e del campo sportivo di Capannori. E' infatti stato pubblicato oggi (18 ottobre) sul sito web della Provincia di Lucca e sulla piattaforma regionale Start il bando di gara per l'assegnazione dell'appalto del primo lotto dell'opera. Le ditte interessate avranno tempo fino al 13 novembre per presentare l'offerta. L'iter amministrativo proseguirà poi con l'aggiudicazione dei lavori e l'apertura del cantiere che avverrà all'inizio del 2020.

L'importante opera, unica nella Piana, con la quale sarà creato uno spazio bello, efficiente e moderno per il calcio ed altri sport, è finanziata dal Cipe con 1 milione e 350 mila euro grazie alla partecipazione ad un bando da parte dell'Amministrazione Menesini cui si aggiungono 150 mila euro messi a disposizione dal Comune.

"Con la Cittadella dello Sport creeremo un luogo bello, funzionale e moderno per tutti gli sport che Capannori merita e che ci rende ancora più strategici e baricentrici per molte realtà sportive del comprensorio - afferma l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Un luogo importante anche dal punto di vista sociale, dove i ragazzi possono incontrarsi e conoscersi, e dal punto di vista educativo, poiché lo sport è un mezzo con cui diffondere valori importanti come l'amicizia, l'uguaglianza e il rispetto. Stiamo lavorando con grande impegno per dare ai cittadini di Capannori impianti sportivi di massimo livello. Insieme alla cittadella dello Sport realizzeremo infatti anche il Palazzetto dello Sport, mentre abbiamo rinnovato la piscina comunale. Sappiamo quanto far fare attività sportiva ai figli incida nelle tasche delle famiglie, riteniamo quindi che sia giusto che l'amministrazione comunale metta a loro disposizione spazi belli, con molte opzioni, funzionali e accessibili a prezzi convenienti".

Con il primo lotto dei lavori, per un importo complessivo di 1 milione e 500 mila euro, l'amministrazione Menesini realizzerà: la riqualificazione del campo di calcio, il completo rifacimento degli spogliatoi e delle tribune; la realizzazione di una pista di atletica in cui praticare la corsa, la corsa a ostacoli e la corsa a staffetta; lo spazio per il lancio del peso, il lancio del disco, il lancio del martello e il lancio del giavellotto; lo spazio per il salto in alto e quello per il salto con l'asta e il salto in lungo; la realizzazione di una pista per il ciclismo e lo skiroll.

Con il secondo lotto, compreso nel PIU (progetto di innovazione urbana) che sarà finanziato dalla Regione Toscana saranno realizzati le torri faro del campo sportivo, la copertura della tribuna e un percorso pedonale attrezzato per la ginnastica all'aperto di collegamento tra lo stadio e la piscina, aperto a tutti. Per completare la Cittadella dello sport l'amministrazione comunale sta lavorando ad individuare le soluzioni per realizzare una piscina all'aperto e una palestra.