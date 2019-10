Qualità e sicurezza: riconoscimento all’Asl per un progetto di miglioramento delle transizioni dei pazienti da Pronto Soccorso a Medicina

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 ottobre 2019, 20:06

Venerdì 18 ottobre alle h21 a SPAM!, Porcari, verrà presentato al pubblico e alla stampa il programma di "Wonder women", la rassegna di danza, teatro, musica, cinema e incontri che per tutto l'autunno toccherà Porcari, Capannori e Lucca."Wonder women" è un tributo a tutte le donne che hanno avuto la...

mercoledì, 16 ottobre 2019, 20:03

Giovedì 17 ottobre alle 18,30 a Villa Bottini a Lucca, nell'ambito della manifestazione Musicart organizzata dall'Associazione Laboratorio Brunier col patrocinio di Comune di Lucca e Provincia di Lucca, si terrà il concerto del coro Puntaccapo.

mercoledì, 16 ottobre 2019, 17:22

Ecco una dichiarazione del coordinatore regionale di Forza Italia Toscana on. Stefano Mugnai (Vicepresidente Gruppo Fi alla Camera) e del capogruppo regionale toscano di Forza Italia Maurizio Marchetti: «Persona di mite fermezza, incarnazione dei valori fondanti di Forza Italia, oggi con la sua scomparsa Paolo Bonaiuti lascia un grande vuoto».

mercoledì, 16 ottobre 2019, 17:02

“Its All About Love 2.0” è il titolo della mostra del fotografo freelance lucchese (di Altopascio) Stefano Lotumolo che si inaugura giovedì 17 ottobre alle ore 18 nella sala eventi di “Pinturicchio” a Lucca.

mercoledì, 16 ottobre 2019, 15:33

E' un plauso convinto quello che Confcommercio e il suo sindacato Fipe ristoratori rivolgono ai nove locali della Lucchesia che nella giornata di ieri hanno ricevuto uno o più "cappelli" oppure la menzione da parte della "Guida ristoranti Espresso 2020".

mercoledì, 16 ottobre 2019, 15:22

«Possiamo dire che la "cura del ferro" in Toscana sta dando risultati: i dati diffusi ieri da Ferrovie dello Stato sui treni regionali sono confortanti e ci spingono a continuare su questa strada. Certo, non tutti i problemi sono risolti, ma se tante persone in più scelgono il trasporto ferroviario...

mercoledì, 16 ottobre 2019, 15:21

Altri quattro avvisi di selezione per il conferimento di incarichi quinquennali per primari della Azienda USL Toscana nord ovest sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Burt – parte III n. 39). Dopo gli avvisi scaduti da poche settimane per la Neurologia di Massa, Neurologia di Lucca, Ostetricia...

mercoledì, 16 ottobre 2019, 14:50

Si chiama "Mio fratello che guardi il mondo..." l'assemblea pubblica che, venerdì prossimo, è organizzata dalla biblioteca Agorà, in solidarietà col popolo curdo.L'appuntamento è alle 17,30. L'iniziativa è promossa dal Pd di Lucca e dalle associazioni Lucca Civica e Sinistra con, ed è aperta a tutte e tutti."Crediamo sia importante...

mercoledì, 16 ottobre 2019, 14:41

La consigliera regionale Ilaria Giovannetti ha presentato lunedì scorso, nel corso di un incontro organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv), la proposta di legge regionale "Norme di sostegno e promozione degli enti di Terzo settore toscano", attualmente in discussione presso la III Commissione del Consiglio Regionale, di cui...

mercoledì, 16 ottobre 2019, 14:32

"Abbiamo presentato una mozione per far si che, in seguito all'entrata in vigore della cosiddetta Legge Meloni (o legge salva-bebè), il Comune di Capannori si attivi al fine di individuare le determinazioni economiche e amministrative atte a sostenere le famiglie capannoresi nell'acquisto dei sistemi anti abbandono".