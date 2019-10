Report sullo stato di avanzamento del progetto “Sosteniamo l’autonomia locale"

giovedì, 10 ottobre 2019, 12:14

Il progetto ha avuto inizio nel gennaio 2019; di seguito descriviamo sinteticamente le attività realizzate:



1. Promozione dello scambio di esperienze e conoscenze degli stili di vita, cultura e tradizioni tra cittadini toscani e senegalesi:



Nel mese di gennaio , una coppia di volontari della Cooperativa sociale Odissea, partner del progetto, ha fatto visita alla scuola primaria Moustapha Kaly Ndiaye, nel Comune di Tivaouane Diacksao, con l’obiettivo di creare una relazione diretta tra scuole senegalesi e capannoresi, che possa dare vita ad un gemellaggio da formalizzare nei prossimi mesi. I volontari hanno raccontato e descritto la realtà scolastica toscana ed al tempo stesso preso atto della difficile situazione dell’educazione in loco, soprattutto per la mancanza di infrastrutture, apparecchiature e materiale didattico.



I volontari hanno incontrato anche i membri del partner locale 3AM per rafforzare la collaborazione.



Il 28 settembre si è svolto un evento sul territorio toscano per far conoscere alla cittadinanza, la cucina e l’arte senegalese.



Il 12 ottobre, presso i Diavoletti di Camigliano, Capannori, l’Associazione senegalese Lucca e Provincia ODV farà una presentazione ufficiale rivolta ai soggetti del terzo settore ed alle istituzioni della Provincia di Lucca. Lo stesso giorno il partner locale 3AM realizzerà un evento per promuovere l’avvio della fase sperimentale dell’attività di raccolta differenziata nel Comune di Tivaouane Diacksao. Con un collegamento skype i due eventi saranno interattivi.

2. Azioni mirate, attività concrete di sostegno alle scuole e pulizia di spazi pubblici, come strade, piazze e parchi :

Nel mese di gennaio, con contributi raccolti nel territorio lucchese, sono stati acquistati n.50 banchi, un computer ed una fotocopiatrice multifunzionale per la scuola primaria Moustapha Kaly Ndiaye.

Trenta volontari del partner locale 3AM in collaborazione con la cittadinanza e l’UCG , che ha messo a disposizione due ruspe ed un camion ; hanno bonificato una discarica abusiva nel Comune di Tivaouane Diacskao , liberando un intero quartiere dai rifiuti.

3. Ricerca di istituzioni, imprese e soggetti del terzo settore, toscani e senegalesi, motivati ad impegnarsi ad una collaborazione in rete :

Il Partner locale 3AM ha stretto un accordo di collaborazione con l’ UCG , l’Unité de Coordination et de Gestion des ordures. In Toscana, un nuovo partner è il gruppo informale denominato l’Acchiapparifiuti che si occupa di operazioni di pulizia di parchi, spiagge e spazi pubblici.

4. Campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte alle comunità locali :

I responsabili del partner locale 3AM hanno realizzato incontri con i delegati di quartiere del comune di Tivaouane Diacksao per promuovere il progetto e 15 operatori precedentemente formati hanno fatto un porta a porta della durata di 4 mesi per sensibilizzare ed informare 500 famiglie sulle modalità di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti che avrà inizio il mese di ottobre.

Il 12 ottobre è previsto un incontro con la cittadinanza e con i Media locali ( giornalisti e referenti di TV e Radio ).

5. Avvio della sperimentazione del “porta a porta”

Nei mesi scorsi, anche con il contributo dei Comuni di Luca e Capannori e di Ascit e Sistema Ambiente, è stato predisposto un progetto di raccolta differenziata dei rifiuti in un'area dell'estrema periferia della grande regione di Dakar. Il Senegal è un Paese dove la raccolta dei rifiuti è quasi inesistente, la dispersione di ogni genere di rifiuti è un enorme problema e le discariche sono veri e propri gironi infernali.

Grazie a finanziamenti di privati ed a un micro progetto finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del cosviluppo è partita una prima sperimentazione con attività di sensibilizzazione della popolazione e di formazione di un gruppo di giovani che saranno impiegati nella raccolta differenziata. In queste settimane è in corso l'acquisto di motocicli per il trasporto dei rifiuti, dell’abbigliamento per gli operatori ecologici e di altri materiali necessari per l’avvio della fase di sperimentazione con il servizio di raccolta porta a porta garantito a 200 famiglie del Comune di Tiavouane Diacksao per oltre 2000 cittadini.