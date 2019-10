Rifiuti: come conferire in centro storico durante Lucca Comics & Games

martedì, 29 ottobre 2019, 15:29

Durante i giorni di Lucca Comics & Games la raccolta dei rifiuti porta a porta in centro storico sarà effettuata in orario notturno (dalle ore 22.30 domani, 30 ottobre, dalle ore 22 il 31 ottobre e dall’1 al 3 novembre). Per questo motivo coloro che abitano o hanno un’attività commerciale (utenze domestiche e utenze non-domestiche) in centro storico sono invitati a conferire i rifiuti a filo strada in orario serale, in particolare dalle ore 21 alle ore 24 per i giorni di manifestazione e cioè da domani, mercoledì 30 ottobre, fino a domenica 3 novembre.

Il calendario per l’esposizione resta quello vigente: mercoledì rifiuto organico per utenze domestiche e non-domestiche; giovedì rifiuto urbano residuo (non riciclabile) per utenze domestiche e multimateriale per utenze non-domestiche; venerdì multimateriale per le utenze domestiche e, per le utenze non-domestiche umido e non riciclabile; infine, sabato, umido per utenze domestiche e non-domestiche mentre il multimateriale solo per le utenze non-domestiche. Per quanto riguarda la carta viene seguita l’alternanza in vigore tra zona A e zona B ma anche questa viene raccolta in orario serale.

Da lunedì 4 novembre gli orari di conferimento dei rifiuti tornano ad