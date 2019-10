Sabato 5 ottobre partirà da Piazza del Giglio l'ultima tappa del Bike Tour

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:34

Sabato 5 ottobre partirà da Piazza del Giglio l'ultima tappa del Bike Tour organizzato dalla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, una pedalata non agonistica e solidale che coinvolge ogni anno un gruppo sempre più numeroso di atleti e non, in un viaggio lungo l'Italia, per far conoscere la realtà della fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia, e per sostenerne la ricerca.

Saranno presenti alla partenza assieme al Presidente Matteo Marzotto in tandem con Nora Shkreli, grandi campioni della storia del ciclismo italiano: Paolo Bettini, Mario Cipollini, Iader Fabbri, Max Lelli, Fabrizio Macchi e il giovane testimonial FFC Edoardo Hensemberger.

Rinnoviamo l'invito a partecipare all'evento per poter dare risalto, con la vostra presenza, ad una pedalata solidale a favore della ricerca sulla Fibrosi Cistica.L'arrivo del Presidente e dei campioni ciclisti in piazza del Giglio è fissato per le ore 10.00 circa mentre la partenza è prevista per le ore 10.30.