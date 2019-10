“Salute!”: su GranducatoTv si parlerà di sanità “smart”, le vie più semplici per accedere ai servizi

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:53

Andrà in onda domani sera, giovedì 24 ottobre, alle ore 20.10 su GranducatoTv (canale 14), una nuova trasmissione del ciclo “Salute!” realizzata dall’ufficio stampa dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione di alcune delle emittenti locali accreditate a livello regionale.



La puntata, dal titolo “La nuova sanità, come accedere ai servizi da computer o smartphone senza muoversi da casa”, presenterà le nuove possibilità messe a disposizione dalla Regione Toscana e dalla Azienda USL Toscana nord ovest per semplificare la vita degli utenti di qualsiasi età.



Ogni mese circa 200mila persone effettuano una prenotazione agli sportelli aziendali, ma prenotare una visita, così come consultare un referto o pagare un ticket sono tutte azioni che si possono compiere con estrema facilità dal divano di casa propria. Non servono apparecchiature speciali, spesso è sufficiente lo smartphone che abbiamo tutti in tasca, basta sapere come farlo. Per spiegare i pochi semplici passaggi del procedimento sono stati intervistati Alessandro Iala, direttore del dipartimento staff della direzione generale e Paola Chelli, responsabile area supporto amministrativo ai servizi sanitari.



Open Toscana, il portale per la prenotazione e disdetta di esami e visite, ma anche la app Smart SST saranno realtà sempre più decisive nell’accesso alle prestazioni assicurate dal servizio sanitario regionale. Bastano cinque minuti per capire come utilizzarle al massimo.



La trasmissione sarà replicata venerdì 25 aprile alle 15,10 e 23 e sabato 26 aprile alle 13.



Nei giorni successivi sarà possibile vederla anche sul canale YouTube dell'Azienda USL Toscana nord ovest.