Selezione per assunzione responsabile della piscina comunale di Capannori

Altre notizie brevi

martedì, 8 ottobre 2019, 21:08

"Lo stabilisce la natura: un bambino può nascere solo dall'unione di un maschio e di una femmina (e la natura sceglie sempre la strada migliore per la prosecuzione della specie) ed entrambi, una volta diventati papà e mamma, hanno un ruolo ben preciso nell'educazione dei figli".

martedì, 8 ottobre 2019, 20:04

Il 29-30-31 ottobre 21 fino alle 23, presso il Parco scientifico di Capannori, Segromigno in Monte ,Via Nuova, 44/A, 55018 a Capannori, si terrà un corso gratuito di autocompostaggio familiare (e di lombricoltura) a cura del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori (gli incontri si terranno alle ore 21).L'avevamo...

martedì, 8 ottobre 2019, 19:17

Bruno Zappia (Lega Capannori): Il servizio porta a porta a Capannori è una grande bufala. In sostanza è un servizio largamente inefficiente che comporta un grande sacrifico per la cittadinanza e soprattutto non apporta nessun tipo di risparmio economico.

martedì, 8 ottobre 2019, 17:34

Ecco SALÈST con la sua Grotta di Sale che offre i noti benefici del mare potenziati dall’Aromacologia, in un ambiente completamente naturale dove l’organismo si rigenera e allo stesso tempo i bimbi possono giocare come se fossero sulla spiaggia!

martedì, 8 ottobre 2019, 17:32

Scade alle 14 di giovedì 10 ottobre il termine per accedere ad uno dei 69 posti messi a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest nei cinque progetti di servizio civile nazionale che si svolgeranno a Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno.

martedì, 8 ottobre 2019, 16:34

Dopo i nubifragi che a fine luglio si erano abbattuti sulla Toscana il Consiglio dei ministri aveva riconosciuto, a settembre, lo stato di emergenza nazionale per le province di Arezzo e Siena ma non per la città metropolitana di Firenze né per Grosseto e Lucca.

martedì, 8 ottobre 2019, 16:30

Sabato 12 ottobre 2019, a partire dalle ore 8.30, nel complesso di San Micheletto a Lucca, si svolgerà l'incontro "Psicologia ospedaliera 2.0 - Il corpo che parla", a cui parteciperanno come relatori importanti professionisti dell’Azienda USL Toscana nord ovest e di altre Aziende sanitarie.

martedì, 8 ottobre 2019, 16:28

«Cimice asiatica, l'invasione è alle porte anche in Toscana dove i primi avvistamenti si sono registrati a Nord del territorio regionale ma anche a Lucca, Pisa, Livorno e fino all'alta Maremma. I dati Ispra sono allarmanti, poiché nelle zone già colpite i raccolti hanno subito flessioni anche del 90%.

martedì, 8 ottobre 2019, 13:35

Sabato 12 ottobre, presso l’auditorium della Banca del Monte, in piazza San Martino è in programma un interessante convegno organizzato dalla Commissione CAO (Commissione Albo Odontoiatri) dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lucca.

martedì, 8 ottobre 2019, 13:19

Un costante senso di debolezza, perdita di resistenza e scarso equilibrio. A causarli nell'anziano è spesso la sarcopenia, un progressivo declino della massa e della forza muscolare dovuto all’invecchiamento del corpo che può compromettere anche lo svolgimento delle più normali attività quotidiane e che può innalzare il livello di fragilità...