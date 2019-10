Servizio Civile Nazionale, scade alle 14 di giovedì 10 ottobre il termine per accedere ai 69 posti a disposizione a Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pontedera e Livorno

martedì, 8 ottobre 2019, 17:32

Scade alle 14 di giovedì 10 ottobre il termine per accedere ad uno dei 69 posti messi a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest nei cinque progetti di servizio civile nazionale che si svolgeranno a Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi retribuita con un assegno mensile pari a 433,80 euro. I progetti presenti dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

La documentazione relativa al bando è consultabile nella sezione Bandi e Concorsi del sito aziendale.



Nel dettaglio i progetti sono:



LIVORNO - Navigare in Sanità: Tom Tom Sanitario (Posti: 15)

Presidio Ospedaliero Livorno Viale Alfieri, 36 posti 7

CSS Livorno Nord Livorno Via della Fiera di Sant’Antonio, 3 posti 2

CSS Livorno Est Livorno Via Peppino Impastato, 3 posti 2

Poliambulatorio Livorno Livorno Viale Alfieri, 30 posti 4



LUCCA - Guide nel Dedalo – La persona prima di tutto (Posti: 9)

Ospedale San Luca Lucca Traversa Frediano Francesconi 1, posti 5

Cittadella della Salute, Campo di Marte Lucca Via dell’Ospedale, 2, posti 4



MASSA - #abbracciAMOci# (Posti: 15)

Pres. Distrettuale Massa Via Bassa Tambura 4, posti 3

Presidio Distrettuale di Avenza c/o L. da Vinci Carrara Via Campo D’Appio 6/bis, posti 3

Casa della Salute Carrara Piazza Sacco e Vanzetti, 5 posti 2

Ospedale Apuane Massa Viale Mattei, 21, posti 6

Serv. Tossicodipendenze Massa Viale Democrazia 44, posti 1



PONTEDERA (PI) - A.C.O.T.: AVVANTAGGIANDOSI CON ORGANIZZAZIONE TEMPESTIVA L’agenzia di continuità ospedale territorio (Posti: 15)

Zona distretto Valdera, Assistenza sociale territoriale Pontedera Via Fantozzi 14, posti 2

Zona distretto Valdera Pontedera Via Fleming, 1, posti 4

Presidio Ospedaliero di Pontedera – Emergenze e terapie intensive - Pontedera Via Roma, 151, posti 4

Presidio Ospedaliero di Pontedera – Direzione Medica - Pontedera Via Roma, 151, posti 4

Presidio Ospedaliero Pontedera – URP - Pontedera Via Roma, 151, posti 1



VERSILIA (LU) CHIEDI A ME … SON QUA PER TE! (Posti: 15)

Ospedale Versilia – URP Camaiore Via Aurelia, 335 – 55041 Camaiore, posti 4

Ospedale Versilia Camaiore Via Aurelia, 334 – 55041 Camaiore, posti 4

Presidio Distrettuale Lido di Pietrasanta, Pietrasanta Via Martiri di Sant’Anna, 10 –

55045 Pietrasanta, posti 3

Casa della Salute Tabarracci di Viareggio, Viareggio Via Antonio Fratti, 530 – 55049

Viareggio, posti 4



Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre giovedì 10 ottobre, indirizzata direttamente all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, codice accreditamento NZ04858, che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo:





https://domandaonline.serviziocivile.it

L’elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario dei test e dei colloqui (giorni, orari, luogo dove si svolgeranno) verrà pubblicato sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione “servizio civile” e/o“bandi e concorsi”.



Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:

- ai numeri telefonici 0587-273.599 oppure 348-06.55.746

- alle e-mail rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@usl5.toscana.it