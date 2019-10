Sistema Ambiente Spa: uffici chiusi al pubblico domani, giovedì 31 ottobre

Altre notizie brevi

mercoledì, 30 ottobre 2019, 18:51

"A Lucca Comics & Games non si celebra solo il gioco intelligente, l'arte grafica e il fumetto ma si fa cultura". Parola del vice ministro Vito Crimi che ha visitato e inaugurato il festival nel suo primo giorno.

mercoledì, 30 ottobre 2019, 18:04

Le transenne conta persone saranno già rimosse domani 31 ottobre. Si è conclusa infatti la sperimentazione avviata a Lucca Comics & Games 2019. Si è trattato di provare sul campo un nuovo metodo sperimentale per gestire i flussi e contare le persone presenti in determinate aree della città, allo scopo...

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:54

Il consigliere comunale di Lega Salvini premier Bruno Zappia interviene con una breve nota sulle condizioni in cui si trova una delle principali strade di Capannori:

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:32

“Lucca Comics and Games” diventa anche un’occasione per diffondere la cultura della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro e per offrire a studenti e insegnanti un momento di divertimento che stimoli anche la riflessione su temi importanti.

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:16

Accogliendo l'invito del Comitato Comunale dei Gemellaggi di Montecarlo un nutrito gruppo di allievi della scuola di musica della Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo partiranno domani mattina, 31 ottobre, per Karlestejn (Repubblica Ceca) paese gemellato con Montecarlo, dove insieme agli alunni della III^ B dell'Istituto Comprensivo Statale di Montecarlo si...

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:02

Il viaggio di A è un romanzo di avventure in cui la protagonista attraversa i continenti, partendo dal Cile per andare in cerca di sua madre misteriosamente scomparsa, attraversando l’Argentina, la Spagna, la Francia, la Germania, l’Italia, l’Egitto, e l’India per arrivare fino in Cina.

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:00

La manifestazione internazionale del fumetto e del fantasy rappresenta anche un’occasione per diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.

mercoledì, 30 ottobre 2019, 16:46

Saranno oltre 120 i treni in più - circa 200.000 posti che si aggiungono all'offerta ordinaria – che Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Toscana, metterà a disposizione per raggiungere Lucca in occasione della manifestazione "Lucca Comics 2019" in programma dal 30 ottobre al 3 novembre.

mercoledì, 30 ottobre 2019, 14:14

Conferenza stampa di Giacomo Saisi (Uilm Uil ), Mauro Rossi (Fiom Cgil) e Gino Spicciani (Fim Cisl): "Anche i metalmeccanici della Provincia di Lucca aderiscono allo sciopero nazionale proclamato unitariamente per giovedi 31 ottobre".

mercoledì, 30 ottobre 2019, 14:11

Questa mattina, dopo aver più volte sollecitato l'amministrazione comunale a dare risposta scritta alle nostre interrogazioni, abbiamo deciso di rivolgerci al Prefetto affinchè questo intervenga sia al fine di ripristinare la legalità e la democraticitàdell'organismo consiliare sia di garantire il rispetto del regolamento del Consiglio stesso approvato con delibera di...