Successo per il servizio 'Piedibus' per la scuola primaria di Capannori

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 ottobre 2019, 17:42

Dalla produzione di audiovisivi, al packaging di prodotti tipici passando per la realizzazione di gioielli e percorsi di alternanza volti all'inclusione. Sono questi alcuni dei progetti messi in piedi dagli studenti toscani che hanno vinto i concorsi promossi dalla Regione Toscana ispirati alla creatività, l'autoimprenditorialità o l' inclusività, tre tematiche...

mercoledì, 9 ottobre 2019, 17:07

Riprende sabato alle 16,30 presso la Casermetta del Baluardo San Pietro (di fronte il Villaggio del Fanciullo) il ciclo di conferenze promosse dalla Compagnia Balestrieri Lucca per far meglio conoscere la storia della nostra città. Il nuovo ciclo, denominato “I quaderni della nostra storia”, si protrarrà con cadenza quindicinale per...

mercoledì, 9 ottobre 2019, 16:56

Movimento di mezzi di soccorso questo pomeriggio intorno alle 15 in Piazza San Michele, dove due squadre dei vigili del fuoco e un'ambulanza della Misericordia di Lucca sono intervenuti per prestare soccorso ad una signora anziana residente in uno dei palazzi lato Taddeucci.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:18

La prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Savona in programma domenica 13 ottobre alle ore 15 verrà effettuata ai botteghini del Porta Elisa lato tribuna coperta giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:17

Inizia il 16 ottobre una nuova edizione del percorso gratuito di accompagnamento alla nascita dedicato alle coppie in attesa di un figlio. Si intitola "Dalla pancia alla pelle, attraverso il cuore" ed è organizzato dall'associazione Paideia in collaborazione con l'associazione Eccomi!.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:16

«A Massa è emergenza lupi, a Lucca è emergenza cinghiali: sono due versanti di una stessa montagna, quella dell'incapacità del Pd regionale nel gestire la fauna selvatica. Motivo? Compiacere attraverso la sostanziale inerzia i preconcetti veteroambientalisti.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:15

Domenica 13 ottobre alle ore 10.30 torna l'appuntamento con la Giornata nazionale della Famiglie al museo! Quest'anno il museo Via Francigena Entry Point propone un'attività in collaborazione con il Complesso museale ed archeologico della Cattedrale di Lucca.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:14

«Il protocollo di intesa sulla gestione delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla preveda espressamente, anche eventualmente valutando la possibilità di stipulare una convenzione unica e univoca per l'intero sistema, il coinvolgimento nelle attività legate al Protocollo di intesa delle organizzazioni ambientaliste e degli esperti...

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:04

Una marcia non competitiva sulle mura di Lucca in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale. L'ha organizzata per domani, mercoledì 10 ottobre, il Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale. Altre marce si terranno in altre città, a Lucca, sede del Coordinamento delle associazioni, si farà quella principale.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:03

Stanno per concludersi i lavori per la regimazione delle acque al cimitero di Lammari realizzati dall'amministrazione comunale, grazie ai quali le acque adesso confluiranno nel fosso lungo la strada. L'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo ha compiuto un sopralluogo al cantiere per verificare lo stato dell'intervento che ha l'obbiettivo...