Tutto pronto per Altopascio Horror Night Show

mercoledì, 30 ottobre 2019, 12:58

Tutto pronto per Altopascio Horror Night Show, la festa di Halloween organizzata dal Comune di Altopascio, con l'amicizia di Lucca Comics&Games, che domani, giovedì 31, intratterrà grandi e piccini. Tanti gli eventi in programma per quella che si profila come la notte più divertente e più paurosa dell'anno: l'appuntamento è nel centro del paese, dalle 18 in poi.

La casa della paura e il percorso horror con i 100 passi nelle tenebre si snoderà tra Corticella, Mediateca e Pellegrinatio, in piazza Ospitalieri: un'ambientazione di assoluta paura terrà col fiato sospeso i visitatori. In piazza della Magione, invece, è prevista l'area spettacoli, con l'Inquisizione, la Macchina del tempo di Mr. Davium magic show, It PennyWise, la Gatta Morta e il Rituale Vichingo. In Sala Granai troverà spazio l'Escape Room, il gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. L'area street food è in piazza Vittorio Emanuele, mentre la Girlesque street band girerà per tutto il paese. La manifestazione si sposta quindi in piazza Tripoli con la War machine team show e in via Cavour con The Walking Dead Zombie Apocalisse e l'area bambini. Sono inoltre previsti animazioni dedicate ai più piccoli, truccabimbi a tema horror, set fotografici a tema, area vichinghi.

Anche i negozi del centro prenderanno parte alla festa e rimarranno aperti fino a tarda notte, per un Halloween davvero per tutti i gusti, con tante proposte, cene, aperitivi e vetrine a tema.

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso gratuito.

Programma dettagliato qui: www.facebook.com/events/2453806688037229/