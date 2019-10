"Via Martiri Lunatesi a Capannori strada trafficata, trascurata e abbandonata"

mercoledì, 30 ottobre 2019, 17:54

Il consigliere comunale di Lega Salvini premier Bruno Zappia interviene con una breve nota sulle condizioni in cui si trova una delle principali strade di Capannori:

"Via Martiri Lunatesi la via principale che dalla rotatoria di via del Popolo, porta alla piscina attraversando il comune. È una strada trafficata, trascurata e abbandonata. Segnalata più volte dal sottoscritto e presentata una interpellanza dove l'assessore non è stato chiaro sulle domande sul degrado di questa via importante, per questo chiederò che ci sia un consiglio aperto al pubblico per far sapere ai cittadini come questa amministrazione affronta le varie problematiche del paese. Nelle foto ci sono le prove delle piante che da tantissimo tempo non vengono tagliate, sono diventati cespugli di grande dimensioni vanno ad occupare parte della carreggiata, non c'è visibilità, crea pericolo, le macchine devono spostarsi per chi la percorre per evitare i rami che finiscono in strada e si devono spostare su l'altra corsia.Chiedo all'amministratore che vengano al più presto tagliate le piante per il bene degli automobilisti per non incorrere a incidenti anche seri".