Villa Reale di Marlia: cerimonia di restituzione di opera trafugata

Altre notizie brevi

giovedì, 3 ottobre 2019, 16:00

C'è tempo fino al 15 ottobre per presentare al SUAP (lo Sportello unico delle attività produttive) del Comune di Lucca le domande per l'allestimento di campeggi e aree di sosta temporanee per caravan e roulotte nei giorni di Lucca Comics & Games 2019.

giovedì, 3 ottobre 2019, 12:04

"I militanti di Forza Nuova effettueranno sabato dalle ore 16:00 un presidio presso il Parco Valgimigli, noto Droga Park lucchese a due passi dal centro storico – dichiara Giovanni Damiani, segretario provinciale lucchese del movimento politico".

giovedì, 3 ottobre 2019, 11:26

Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di italiano per le donne straniere del territorio. Possono accedervi tutte quelle che vogliono conoscere meglio la "lingua di Dante", comprese coloro, di qualsiasi nazionalità, che si trovano da diverso tempo sul territorio.

giovedì, 3 ottobre 2019, 11:24

Uno dei problemi che gli abitanti di piccoli e grandi centri urbani si trovano spesso ad affrontare è il rischio della truffa porta-a-porta. Presunti venditori di prodotti o servizi di dubbia qualità si presentano a casa delle persone creando un diffuso timore nei confronti dei venditori in generale.

giovedì, 3 ottobre 2019, 10:21

È in corso l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e dell'albo unico comunale degli scrutatori.

giovedì, 3 ottobre 2019, 10:17

Prenderà il via sabato 5 ottobre alle 21.15 con 'A veglia con noi' serata in vernacolo con Gigi, Gavorchio, Luciano e Marco la rassegna teatrale 'Prosa vernacolare & non' promossa dai donatori di sangue 'Fratres' di Lunata in collaborazione con il Comune.

giovedì, 3 ottobre 2019, 10:06

La totalità delle pagine social network del Blocco Studentesco, Instagram e Facebook, hanno subito una chiusura da parte del colosso multinazionale di Mark Zuckerberg. A denunciarlo il Blocco Studentesco."Nel recente periodo - inizia la nota del movimento - la maggior parte delle pagine social del movimento, compresi molti profili e...

mercoledì, 2 ottobre 2019, 17:49

"Per rilanciare crescita e sviluppo non si può prescindere da una particolare attenzione nei riguardi del mondo produttivo e di tutti i suoi molteplici settori e, al contempo, sulle tematiche ambientali, a partire dalla prassi virtuosa dell'economia circolare" dichiara Stefano Mugnai deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Toscana.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 17:06

Apre domani, giovedì 3 ottobre, presso il Real Collegio a Lucca, Lucca Beni Culturali 2019, quest'anno dedicata al tema ‘Patrimonio culturale e sostenibilità tra pubblico e privato'. L'edizione 2019 di LuBeC si concluderà venerdì 4 ottobre. L'organizzazione è a cura di Promo P.A. Fondazione.

mercoledì, 2 ottobre 2019, 13:29

Importante convegno scientifico, sabato 5 ottobre dalle ore 8.30 alle 14 nella Biblioteca Comunale di Gallicano, organizzato dall’Ordine dei Medici di Lucca. Tema del simposio “A proposito di… arteriopatie”.