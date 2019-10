Zappia (Lega): "Fontanello di Castelvecchio, 15 minuti per riempire una tanica”

Altre notizie brevi

lunedì, 14 ottobre 2019, 18:06

Sono aperte le iscrizioni per il corso di aggiornamento "Emigrazioni, immigrazioni e migrazioni interne nella storia d'Italia e dell'integrazione europea" rivolto ai docenti ed aperto a tutti gli interessati. Contro le semplificazioni e le falsificazioni che sembrano dominare il dibattito pubblico, l'ISREC della provincia di Lucca propone un approccio storico...

lunedì, 14 ottobre 2019, 16:52

L'ufficio personale del comune fa presente che sono pervenute segnalazioni riguardanti la presentazione delle domande di partecipazione al concorso tramite Pec ed Apaci, dal momento che le stesse, seppur “accettate”, non sono state però “consegnate”, in quanto la casella Pec di questo comune risultava piena.L'amministrazione comunica che sono state adottate...

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:02

Questo tour vi farà apprezzare a pieno uno dei principali simboli della città di Lucca: le mura. Ancora oggi le mura rappresentano un importante riferimento per i lucchesi, che nel corso della storia le hanno viste trasformarsi da cinta difensiva in parco pubblico.

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:51

Domani martedì 15 ottobre saranno in sciopero le addette alla pulizia e alla sorveglianza nelle scuole in appalto. Si tratta di una agitazione nazionale indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs, che hanno organizzato per domani una manifestazione a Roma (ore 10, piazza Montecitorio davanti alla Camera dei Deputati);...

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:01

«Non capisco l'ostilità con cui il Presidente della Commissione regionale Ambiente Stefano Baccelli del Pd tratta il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio attaccando me che chiedo di valorizzarne l'esperienza riguardo alle Riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla. Mi par ridicolo.

lunedì, 14 ottobre 2019, 13:54

Una perturbazione atlantica, attualmente sul Mediterraneo occidentale, si muove verso est e domani, martedì 15 ottobre, interesserà anche la Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali con validità dalle ore 11 fino alle ore 22 di domani.

lunedì, 14 ottobre 2019, 13:48

"Fra i vari problemi che assillano, purtroppo, l'ospedale San Luca di Lucca non è da sottovalutare la palese carenza d'organico nel reparto di urologia che pare essere in sofferenza di personale, addirittura da alcuni anni". Così afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega"In pratica - prosegue il consigliere...

lunedì, 14 ottobre 2019, 13:46

domenica, 13 ottobre 2019, 14:57

Massimo Bulckaen, coordinatore del gruppo +Europa Lucca e Pistoia per gli Stati Uniti d’Europa, illustra un'iniziativa per Comics plastica free."L’UE - afferma - ha dato il via a una politica di limitazione delle plastiche monouso a partire dal 2021 (Direttiva Ue 2019/904 del parlamento europeo e del consiglio del 5...

domenica, 13 ottobre 2019, 09:41

Anche quest’anno il Gruppo Micologico Massimiliano Danesi di Ponte a Moriano propone la trentottesima mostra annuale di funghi. Ebbene sì, ben trentotto anni di esposizione di specie di funghi dal vivo, che i soci dello storico Gruppo Micologico di Ponte a Moriano hanno raccolto in questi giorni per farveli vedere...