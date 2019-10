Zucconi a Catania per gli Stati Generali del Turismo

giovedì, 17 ottobre 2019, 09:30

Parlerà subito dopo la Leader del partito Giorgia Meloni e il titolo della discussione sarà Brand Italia, il turismo per un’Italia che cresce.

Stiamo parlando dell’Onorevole Riccardo Zucconi, Deputato di Fratelli d’Italia, che domani, venerdì 18 ottobre, prenderà parte a Catania agli Stati Generali del Turismo, organizzati per il secondo anno consecutivo da Fratelli d’Italia.

“Il tavolo che dovrò moderare toccherà un argomento al quale sono particolarmente legato – afferma Zucconi – ovvero la proposta di legge ‘Più Turismo più Italia’ che ho presentato e che mi vede primo firmatario assieme a Giorgia Meloni e che è già in discussione alla Camera dei Deputati. Una proposta che indica il turismo come vera e propria leva per risollevare l’economia del nostro Paese – prosegue - e che prevede innanzi tutto la ricostituzione di un Ministero del Turismo, più agile, e dotato di risorse proprie e poi tutta una serie di normative comprese in 26 articoli, come ad esempio l’istituzione di un fondo per il sostegno dell’offerta turistica, la disciplina delle piattaforme digitali sul turismo, finanziamenti per il miglioramento dell’offerta formativa degli istituti professionali di Stato del settore”.

Alla discussione parteciperanno Ignazio La Russa (Vicepresidente Senato della Repubblica); Luca Patanè (Presidente Confturismo - Confcommercio); Giorgio Palmucci (Presidente ENIT); Cristiano Tomei (Coordinatore CNA turismo e commercio); Vittorio Messina (Presidente Assoturismo Confesercenti) e Antonio Barreca (Direttore Generale Federturismo - Confindustria).