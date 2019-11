A Capannori un incontro su "Crisi Climatica e Green Economy"

sabato, 30 novembre 2019, 08:49

Lunedì 2 dicembre il team di Volt Lucca congiuntamente con la sezione lucchese della Gioventù Federalista Europea si incontrerà per affrontare il tema "Crisi Climatica e Green Economy" assieme a: Elisa Meloni, economista ambientale, responsabile del programma di economia circolare di Volt Italia; Davide Monticelli, architetto, rappresentante dei Giovani Federalisti Europei Lucca; Matteo Francesconi, vicesindaco ed ex assessore alle politiche ambientali del comune di Capannori (LU).

L'incontro si svolgerà presso la sala riunioni del comune di Capannori, Piazza Aldo Moro 1, nella sala riunioni accanto alla farmacia.

"La Crisi Climatica - si legge nella nota - è una realtà scientificamente consolidata e Volt crede che il momento di affrontarla non sia più procrastinabile. È oramai chiaro che le attuali politiche economiche, improntate sullo sfruttamento selvaggio di risorse ad un ritmo più elevato di quello al quale queste risorse riescono a rigenerarsi, non sono più sostenibili. Volt crede in un nuovo modo di fare politica, che protegge l’ambiente invece di sfruttarlo, pur senza rinunciare alle comodità a cui siamo abituati. Da questi ideali, e dalla collaborazione con la Gioventù Federalista Europea di Lucca, nasce la premessa per l’incontro “Crisi Climatica e Green Economy”, che si svolgerà Lunedì 2 Dicembre presso la sala riunioni del comune di Capannori, Piazza Aldo Moro 1, adiacente alla farmacia comunale. Saranno affrontati molteplici aspetti relativi alla crisi climatica e alle sue soluzioni politiche, in particolare l’importanza dell’Economia Circolare, ovvero un modello di crescita economica che cerca di superare il dettame odierno basato sugli imperativi “estrai, produci, usa e getta” valorizzando la longevità ed il riutilizzo dei materiali e dei prodotti, grazie alla minimizzazione del prelievo di risorse e materie prime vergini e alla riduzione di scarti e sprechi. Nel dettaglio sarà approfondito il campo di opportunità collegato all'economia circolare in termini di competitività, benessere e occupazione nella nostra Regione grazie agli interventi di Elisa Meloni, economista ambientale, responsabile del programma di economia circolare di Volt Italia, Davide Monticelli, architetto, rappresentante dei Giovani Federalisti Europei Lucca e Matteo Francesconi, vicesindaco ed ex assessore alle politiche ambientali del comune di Capannori (LU). Inoltre, saranno presenti anche le ragazze ed i ragazzi di Earthstrike e Friday for Future che presenteranno le loro campagne".