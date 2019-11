A Lucca si presenta il romanzo poliziesco di Franco Fantozzi

Altre notizie brevi

lunedì, 18 novembre 2019, 19:23

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 15.40 a Capannori. Si è trattato di uno scontro tra un'auto ed un mezzo pesante in viale Europa (angolo via delle Ville) a Capannori. I tre occupanti dell'auto sono rimasti imprigionati nelle lamiere della vettura; sono quindi stati liberati e condotti tutti e tre...

lunedì, 18 novembre 2019, 18:41

La conoscenza delle istituzioni e dell'ente locale più prossimo ai cittadini, il Comune, si impara da piccoli. È da questo assunto che le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia "Luciana Baroni" di Lunata stamani (lunedì) hanno fatto visita in Municipio.

lunedì, 18 novembre 2019, 18:41

Il prossimo appuntamento di “Wonder women”: martedì 19 novembre a SPAM!, Porcari, una serata dedicata ad una delle protagoniste del movimento di emancipazione femminile russo della seconda metà dell’Ottocento: Olimpia Kutuzova. - INGRESSO LIBERO -

lunedì, 18 novembre 2019, 18:34

Anche i vigili del fuoco di Lucca protesteranno domani a Roma per chiedere pari trattamento retributivo, previdenziale e di carriera con gli altri corpi Iniziativa del sindacato Conapo per fondi in legge di bilancio. Domani anche i vigili del fuoco di Lucca manifesteranno a Roma.

lunedì, 18 novembre 2019, 18:30

Prosegue il progetto “L’opera in sessanta minuti”, ideato e realizzato dal “Circolo Amici della musica Alfredo Catalani” con il sostegno dell’amministrazione comunale di Porcari. Sabato 23 novembre (ore 21.15) all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara va in scena una selezione guidata in forma semiscenica di Tosca, musicata da Giacomo Puccini.

lunedì, 18 novembre 2019, 14:03

Negli Istituti di Istruzione di II grado, il concorso è costituito da due percorsi a scelta degli studenti: laboratorio di scrittura creativa e laboratorio di lettura espressiva: invito alla lettura dell'opera di Mario Tobino

lunedì, 18 novembre 2019, 13:52

"Riteniamo sia urgente e doveroso da parte dell'Asl Nord-Ovest - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - spiegare le motivazioni che l'hanno spinta a porre in vendita l'area del Campo di Marte e dell'ex palazzina Onmi a Lucca."

lunedì, 18 novembre 2019, 13:50

Parte lunedì sera 25 novembre alle ore 21, presso i locali della Misericordia di Capannori in Via Romana 74, il corso per soccorritori di livello base e avanzato, (ai sensi della legge regionale 25/2001) organizzato in collaborazione con la centrale operativa 118 Alta Toscana e con il patrocinio del Comune...

lunedì, 18 novembre 2019, 13:39

Da domani, martedì 19 novembre, è possibile prenotare online, sul sito www.fondazionecarilucca.it, i biglietti per il prossimo appuntamento delle CONVERSAZIONI IN SAN FRANCESCO, Conquiste. Rivoluzioni oltre i muri, che si terrà sabato 23 novembre, alle ore 21.00.

lunedì, 18 novembre 2019, 13:11

Si comunica che a partire da oggi, lunedì 18 novembre 2019, è in pagamento il contributo “Pacchetto Scuola 2019/2020”. I beneficiari che hanno indicato nella domanda il proprio coidice IBAN riceveranno le somme spettanti direttamente sul conto corrente mentre coloro che non lo hanno indicato sono invitati a recarsi ad...