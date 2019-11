A Segromigno in Monte la "Festa della farina dolce"

venerdì, 8 novembre 2019, 15:04

Necci e frittelle con ricotta o Nutella sono le specialità che si potranno gustare domenica 10 novembre dalle ore 15.30 alla "Festa della farina dolce" che si terrà nei locali parrocchiali di Segromigno in Monte. L'iniziativa è promossa dai Donatori di sangue "Fratres" di Segormigno in Monte in collaborazione con il Comune di Capannori. La giornata sarà allietata da musica da ballo e d'intrattenimento.