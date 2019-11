A Segromigno in Monte torna la "Sagra dei Mondi"

sabato, 9 novembre 2019, 11:37

Torna l'edizione autunnale della "Sagra dei mondi", la cena multietnica con musiche e canti promossa dal Comune e dall'Osservatorio per la Pace di Capannori. L'iniziativa si svolgerà sabato 16 novembre a partire dalle ore 20.30 nella sala parrocchiale di Segromigno in Monte.

"Una manifestazione che, assieme all'Osservatorio per la pace, realizziamo con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e l'inclusione mettendo a contatto, in un clima conviviale, le principali comunità del territorio – spiega l'assessore all'Osservatorio per la pace, Ilaria Carmassi -. Invito quindi tutti i cittadini a partecipare alla 'Sagra dei mondi' che già nelle passate edizioni d'autunno e d'estate, ha riscontrato successo".

La sagra dei mondi è un incontro di cibi, ritmi e genti per valorizzare l'intercultura e la convivenza. All'appuntamento parteciperanno le comunità del Marocco, della Romania, del Senegal e dello Sri Lanka.

E' necessaria la prenotazione ai numeri 0583428800 o 3703303783.