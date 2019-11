Al via "Giocare e crescere insieme": tre divertenti appuntamenti per riflettere sulla relazione con i nostri bambini imparando a divertirci come genitori

lunedì, 25 novembre 2019, 13:27

Riflettere sulla relazione con i nostri bambini imparando a divertirci come genitori: è questo "Giocare e crescere insieme", una serie di appuntamenti ricreativi che prenderà il via mercoledì 27 novembre alle 16.45 al nido Scoiattolo, in Piazzale San Donato, all'interno della scuola primaria Dante Alighieri. A guidare questo e gli altri due appuntamenti, fissati per l'11 e il 18 dicembre, sarà Antonio di Pietro, psicopedagogista ludico. Il suo stile, coinvolgente e spiritoso, è volto ad aiutare i genitori a svolgere il mestiere più difficile del mondo attraverso una ricetta semplice: mescolare giochi di diversi tipi, aggiungere riflessioni (quanto basta), fare tutto a tempo lento, condire con leggerezza. Mentre i "grandi" imparano con questa ricetta ricca di sorprese, i loro bimbi saranno affidati ad educatrici che li coinvolgeranno in laboratori artistici, di manualità e musicali, ispirati al mondo della natura. "Giocare e crescere insieme" è nato all'interno del percorso "Sperimentiamo Insieme", uno spazio destinato al gioco per genitori e bimbi, dove è emersa l'esigenza di alcuni incontri solo per genitori. Tutto rientra nel progetto Lucca IN, promosso dal Comune di Lucca e finanziato dall'impresa sociale Con i Bambini all'interno del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa. Questo importante progetto insiste su quattro comuni della provincia e otto istituti comprensivi del territorio. Per informazioni e iscrizioni:

coordinamentopedagogico@cooperativalaluce.com; tel: 0583/954263.