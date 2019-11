'Alla scoperta dell'Africa tra storia e attualità' ad Artè

Altre notizie brevi

lunedì, 4 novembre 2019, 18:53

Mostra di pittura Idee colorate presso l'Associazione Lucchesi nel Mondo presso le Mura Urbane. Una porta per l'arte con le opere di Fabrizio Barsotti. Acquarelli su carta e Alma Scheik Olii su tela - Dal 15 novembre alle 17 inaugurazione della mostra fino al 1 di dicembre aperta in orario...

lunedì, 4 novembre 2019, 18:35

"Dall'inizio della consiliatura, abbiamo presentato 11 mozioni, risultando il gruppo politico più attivo all'interno del Consiglio Comunale. La maggior parte di esse contengono proposte volte a risolvere problemi dei cittadini capannoresi o finalizzate al loro benessere –afferma il coordinatore comunale FdI Paolo Ricci.

lunedì, 4 novembre 2019, 16:11

Torna la ludoteca itinerante di Capannori promossa dal progetto 'Lucca IN': una ludoteca che si sposta su tutto il territorio per fornire a genitori e bambini l'opportunità di condividere esperienze educative di qualità vicino a casa.

lunedì, 4 novembre 2019, 16:07

Si è appena conclusa l'edizione "Becoming Human" del festival Lucca Comics & Games, particolarmente partecipata dal pubblico, che già la macchina organizzativa è al lavoro allo smontaggio delle strutture. Dato il tempo necessario agli espositori di portare via i loro materiali dai padiglioni, subito già dalle prime ore di questa...

lunedì, 4 novembre 2019, 16:05

«"Mi si deve spiegare perché la Toscana, che prende dallo Stato il fondo sanitario necessario ad assicurare le cure ai bambini toscani, debba farsi carico anche di quelli delle altre regioni": parola di Barbablù? No: parola dell'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi affidata a una delle interviste rilasciate...

lunedì, 4 novembre 2019, 16:04

Prende il via domani, martedì 5 novembre, con il primo incontro pubblico al centro Vodafone&Tim in viale San Concordio il percorso partecipativo “Vetrina delle Vetrine”. Il progetto è rivolto agli esercenti e a tutta la cittadinanza ed è promosso dal Comune di Lucca in collaborazione con Confcommercio Lucca e Massa...

lunedì, 4 novembre 2019, 16:02

Peggioramento delle condizioni meteo previsto a partire dalla serata di oggi, lunedì, e per tutta la giornata di domani, martedì, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, in estensione dal nord ovest al resto della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo esteso a tutta la...

lunedì, 4 novembre 2019, 12:47

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del Consorzio Mobit rivolta ai sindaci in merito alla gara Tpl (Trasporto Pubblico Locale)."Caro Sindaco,le scrivo a nome del Consorzio Mobit nel quale si sono associate le maggiori aziende di TPL della Toscana per partecipare alla gara regionale di Lotto Unico.

lunedì, 4 novembre 2019, 12:45

"Il Ministero della Salute sta monitorando la situazione dell'epidemia di "New Delhi" in Toscana? Per quanto riguarda la Provincia di Lucca l'incidenza di pazienti infetti ricoverati presso l'ospedale San Luca sta mettendo a dura prova il personale limitato; il Ministero ha valutato se sono presenti i livelli essenziali di assistenza,...

lunedì, 4 novembre 2019, 11:18

Circuito Off 2019 a Lucca: mostra di Francesco Paolo Ferrandello nello studio d'Arte Fabrizio Barsotti in via del Fosso n153 nel centro storico, con la mostra di fotografie Ma'rmaron da vedere fino al 1 di dicembre in orario 17-18 a ingresso libero.