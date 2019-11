All’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara va in scena una selezione guidata in forma semiscenica di Tosca

Altre notizie brevi

lunedì, 18 novembre 2019, 19:23

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 15.40 a Capannori. Si è trattato di uno scontro tra un'auto ed un mezzo pesante in viale Europa (angolo via delle Ville) a Capannori. I tre occupanti dell'auto sono rimasti imprigionati nelle lamiere della vettura; sono quindi stati liberati e condotti tutti e tre...

lunedì, 18 novembre 2019, 18:41

La conoscenza delle istituzioni e dell'ente locale più prossimo ai cittadini, il Comune, si impara da piccoli. È da questo assunto che le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia "Luciana Baroni" di Lunata stamani (lunedì) hanno fatto visita in Municipio.

lunedì, 18 novembre 2019, 18:41

Il prossimo appuntamento di “Wonder women”: martedì 19 novembre a SPAM!, Porcari, una serata dedicata ad una delle protagoniste del movimento di emancipazione femminile russo della seconda metà dell’Ottocento: Olimpia Kutuzova. - INGRESSO LIBERO -

lunedì, 18 novembre 2019, 18:34

Anche i vigili del fuoco di Lucca protesteranno domani a Roma per chiedere pari trattamento retributivo, previdenziale e di carriera con gli altri corpi Iniziativa del sindacato Conapo per fondi in legge di bilancio. Domani anche i vigili del fuoco di Lucca manifesteranno a Roma.

lunedì, 18 novembre 2019, 14:03

Negli Istituti di Istruzione di II grado, il concorso è costituito da due percorsi a scelta degli studenti: laboratorio di scrittura creativa e laboratorio di lettura espressiva: invito alla lettura dell'opera di Mario Tobino

lunedì, 18 novembre 2019, 13:52

"Riteniamo sia urgente e doveroso da parte dell'Asl Nord-Ovest - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - spiegare le motivazioni che l'hanno spinta a porre in vendita l'area del Campo di Marte e dell'ex palazzina Onmi a Lucca."

lunedì, 18 novembre 2019, 13:50

Parte lunedì sera 25 novembre alle ore 21, presso i locali della Misericordia di Capannori in Via Romana 74, il corso per soccorritori di livello base e avanzato, (ai sensi della legge regionale 25/2001) organizzato in collaborazione con la centrale operativa 118 Alta Toscana e con il patrocinio del Comune...

lunedì, 18 novembre 2019, 13:39

Da domani, martedì 19 novembre, è possibile prenotare online, sul sito www.fondazionecarilucca.it, i biglietti per il prossimo appuntamento delle CONVERSAZIONI IN SAN FRANCESCO, Conquiste. Rivoluzioni oltre i muri, che si terrà sabato 23 novembre, alle ore 21.00.

lunedì, 18 novembre 2019, 13:11

Si comunica che a partire da oggi, lunedì 18 novembre 2019, è in pagamento il contributo “Pacchetto Scuola 2019/2020”. I beneficiari che hanno indicato nella domanda il proprio coidice IBAN riceveranno le somme spettanti direttamente sul conto corrente mentre coloro che non lo hanno indicato sono invitati a recarsi ad...

lunedì, 18 novembre 2019, 12:53

«Il 23,3% della popolazione residente a Lucca e provincia, per un totale di 90.644 persone ovvero 36.981 famiglie è esposto a rischio alluvione medio trovandosi in aree a pericolosità idraulica così identificate secondo i dati del rapporto Ispra 2018 Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio.