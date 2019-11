Appuntamenti con la storia degli Amici del Machiavelli

Altre notizie brevi

domenica, 24 novembre 2019, 18:04

Sabato 30 novembre si terrà a Lucca il IV Convegno Regionale del CICAP-Toscana dedicato a I misteri della Storia.

domenica, 24 novembre 2019, 13:45

Si terrà nel pomeriggio di sabato prossimo 30 novembre (dalle ore 17), "Reading for Meyer", l'evento di raccolta fondi a favore del Meyer organizzato da Karin's Language Lab di Karin Kueng con la collaborazione delle cookie artists Enrica Orlandini e Antonella Gallello, di Del Monte Ristorazione Collettiva e con il...

sabato, 23 novembre 2019, 16:24

"L'industria della plastica fra sostenibilità e innovazione": convegno di Confindustria Toscana Nord e Unionplast il 27 novembre a LuccaUn settore in forte evoluzione, stretto da un lato da norme ambientali e penalizzazioni fiscali e dall'altro dagli stimoli che provengono dall'innovazione: la plastica è chiamata a ripensare se stessa dal punto...

sabato, 23 novembre 2019, 13:14

La sesta edizione delle Conversazioni in San Francesco, 'Conquiste. Rivoluzioni oltre i muri', si concluderà venerdì 29 novembre, alle 21.00, con Ezio Mauro, ex direttore de La Stampa e de la Repubblica, scrittore e divulgatore, che a 30 anni dall'accadere dei fatti, porterà sul palco della Chiesa di San Francesco...

sabato, 23 novembre 2019, 11:25

"Ci stiamo avvicinando al Natale. Purtroppo tanti dirigenti o insegnanti negano la realizzazione del presepe o delle recite sulla storia di Gesù bambino nelle scuole. Si tratta di gesti incomprensibili, considerato che questo rifiuto viene proprio da chi dovrebbe promuovere la cultura italiana, il dialogo e l'integrazione –sostiene il Dipartimento...

venerdì, 22 novembre 2019, 20:39

Nell'ambito del Progetto Giovani Lnd il difensore rossonero Lorenzo Pardini, classe 2002, è stato convocato da mister Giuliano Giannichedda, allenatore della Rappresentativa Serie D/U18, per mercoledì 27 novembre 2019 presso il Centro Sportivo “Montichiarello” in via Boschetti di Sopra a Montichiari (Brescia) per il raduno territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa...

venerdì, 22 novembre 2019, 20:39

Una profonda area depressionario proveniente da nord-ovest è in graduale spostamento verso le coste tirreniche; in arrivo un sistema frontale accompagnato da forti venti di Scirocco. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per pioggia fino alle ore 10 di domenica 24 novembre e a...

venerdì, 22 novembre 2019, 18:46

L'inviato del Tg3 Jacopo Cecconi è tornato a Porcari un anno dopo, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza di un tratto dell'argine destro del Rio Leccio. Era il 24 novembre 2018 quando, di fronte alle telecamere Rai, il sindaco Leonardo Fornaciari e l'assessore all'assetto...

venerdì, 22 novembre 2019, 18:43

Simone Marconi e Francesco Fagni, i due consiglierei della Lega di Altopascio, tornano all'attacco della giunta guidata dal primo cittadino Sara D'Ambrosio: "Verrebbe da ridere - esordiscono - se non fosse che il problema è reale e la percezione della sicurezza ad Altopascio ormai è inesistente.

venerdì, 22 novembre 2019, 16:29

In relazione alla decisione dell'amministrazione di istituire finalmente la figura del garante dei diritti per le persone con disabilità, il coordinatore di Fratelli d'Italia a Capannori Paolo Ricci precisa: "Dopo le nostre richieste, prima in campagna elettorale e poi a mezzo stampa, per l'istituzione di una persona che potesse garantire...