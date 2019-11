"Area del Campo di Marte e dell'ex palazzina Onmi a Lucca: utile venderli?"

Altre notizie brevi

lunedì, 18 novembre 2019, 14:03

Negli Istituti di Istruzione di II grado, il concorso è costituito da due percorsi a scelta degli studenti: laboratorio di scrittura creativa e laboratorio di lettura espressiva: invito alla lettura dell'opera di Mario Tobino

lunedì, 18 novembre 2019, 13:50

Parte lunedì sera 25 novembre alle ore 21, presso i locali della Misericordia di Capannori in Via Romana 74, il corso per soccorritori di livello base e avanzato, (ai sensi della legge regionale 25/2001) organizzato in collaborazione con la centrale operativa 118 Alta Toscana e con il patrocinio del Comune...

lunedì, 18 novembre 2019, 13:39

Da domani, martedì 19 novembre, è possibile prenotare online, sul sito www.fondazionecarilucca.it, i biglietti per il prossimo appuntamento delle CONVERSAZIONI IN SAN FRANCESCO, Conquiste. Rivoluzioni oltre i muri, che si terrà sabato 23 novembre, alle ore 21.00.

lunedì, 18 novembre 2019, 13:11

Si comunica che a partire da oggi, lunedì 18 novembre 2019, è in pagamento il contributo “Pacchetto Scuola 2019/2020”. I beneficiari che hanno indicato nella domanda il proprio coidice IBAN riceveranno le somme spettanti direttamente sul conto corrente mentre coloro che non lo hanno indicato sono invitati a recarsi ad...

lunedì, 18 novembre 2019, 12:53

«Il 23,3% della popolazione residente a Lucca e provincia, per un totale di 90.644 persone ovvero 36.981 famiglie è esposto a rischio alluvione medio trovandosi in aree a pericolosità idraulica così identificate secondo i dati del rapporto Ispra 2018 Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio.

lunedì, 18 novembre 2019, 12:50

La programmazione di Ezechiele a Lucca di questa settimana prevede il film La vita invisibile di Euridice Gusmao, diretto dal regista brasiliano Karim Ainouz, tratto dal romanzo di Martha Batalha e premiato come miglior film della sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes del 2019

lunedì, 18 novembre 2019, 10:44

«L'Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana Nord esprime la sua solidarietà alla senatrice Liliana Segre, alla quale si sente vicina umanamente e politicamente». A dirlo è la presidente dell'Anp Toscana Nord, Giovanna Landi, commentando i recenti attacchi alla senatrice Liliana Segre.

domenica, 17 novembre 2019, 18:47

Alcuni mesi fa Urbano Giulianetti "Il bimbo", due giorni prima di partecipare ad un concerto nella piazza di Ponte a Moriano fu colto da un malore e operato d'urgenza alle coronarie. Dopo questo pit-spot rimessosi alla grande ritorna a suonare con la sua band Chewingum in un concerto in suo...

domenica, 17 novembre 2019, 18:41

Nel prossimo autunno (2020), grazie ai finanziamenti del progetto Quartieri Social del Comune di Lucca, sarà riaperto, a servizio del quartiere di San Vito, il Centro Civico di via G.B. Giorgini completamente ristrutturato.

domenica, 17 novembre 2019, 11:11

Nel salotto artistico letterario, che si tiene presso Villa Le Sughere in Località Conti 15 al Marginone di Altopascio, il prossimo venerdì 22 novembre alle ore 21 è in programma una serata dedicata alla fantascienza con la presentazione del libro di racconti di Enrico Andreini: "Oltre i confini delle colonie.