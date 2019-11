Asd e registro del terzo settore: se ne parla all'auditorium della Banca del Monte

Altre notizie brevi

giovedì, 21 novembre 2019, 13:44

Il pubblico di chi conosce e apprezza la poesia, potrà partecipare alla presentazione della raccolta di liriche di Giuseppe Ciri "IL FARDELLO DEL TEMPO", Marco Del Bucchia Editore, che si svolgerà martedì 26 Novembre, h.17 presso l'Auditorium Agorà.

giovedì, 21 novembre 2019, 13:32

Le aziende agricole toscane che hanno riportato danni a seguito delle piogge alluvionali dei giorni scorsi potranno da oggi segnalarli sul portale Artea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura).

giovedì, 21 novembre 2019, 13:12

Le calzature made in Italy attraggono i mercati esteri: nei primi sei mesi del 2019 l'export italiano del comparto ha registrato un significativo +7,1% in valore (il prezzo medio ha raggiunto la cifra di 47,55 euro/paio, +8,2%).

giovedì, 21 novembre 2019, 13:03

Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro Pmi, prende le difese di Maurizio Talarico, potenziale candidato al governo della regione Calabria, sul quale il presidente della Toscana Enrico Rossi ha espresso commenti negativi con un post su Facebook.

giovedì, 21 novembre 2019, 12:47

Photolux Festival, main weekend 22 - 24 novembre. Ecco il programma:VENERDì 22 NOVEMBREAuditorium SAN MICHELETTO [Via San Micheletto, 3]16:00 / 18:00 | 'Dialogo sul paesaggio' con Massimo Siragusa, in collaborazione con Sony.Biblioteca AGORÀ [ Via delle Trombe, 6 ]17:00 | Presentazione del volume Gli Ultrauomini, Terrestri d'Italia in contatto con...

giovedì, 21 novembre 2019, 10:22

Poste Italiane comunica che oggi viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il Senso Civico”, dedicato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’80° anniversario della costituzione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: cinquecentomila esemplari Fogli da quarantacinque esemplari

giovedì, 21 novembre 2019, 10:15

L’ISI Machiavelli nell’ambito del progetto Legalità per una cittadinanza attiva e responsabile, organizza per il 25 Novembre un incontro con l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Renato Scalia. Renato Scalia alle 11:00, presso la sala dell‘Affresco del complesso di S.Micheletto, incontrerà gli studenti e le studnetesse delle classi quinte del...

giovedì, 21 novembre 2019, 09:52

Lucca è oggi e domani sede dell'incontro 2° Hackathon 5GCity concernente il nuovo sistema di comunicazione wireless 5G. Lucca è infatti una delle tre città europee coinvolte nel progetto 5GCity. Il sistema 5G utilizza un campo di radiazioni elettromagnetiche non ancora adeguatamente indagato scientificamente per quanto concerne gli effetti biologici...

giovedì, 21 novembre 2019, 09:12

Matteo Scannerini interviene in merito al progetto di riqualifica dei cimiteri a Capannori: "Finalmente si è deciso di intervenire sulla sicurezza e la riqualificazione dei cimiteri del comune di Capannori. Ma Marlia Nuovo rimane ancora fuori dalla lista. Abbiamo spesso, come gruppo, denununciato la situazione di degrado che interessa tale infrastruttura.

giovedì, 21 novembre 2019, 08:32

Domani venerdì 22 novembre, alle ore 17, presso la casa della Memoria e della Pace, Mura urbane, Castello Porta San Donato sarà presentato il libro di Caterina Di Pasquale, Antropologia della memoria, a cura dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca e della Sezione lucchese della...