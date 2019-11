Assemblea pubblica Palp su elezioni regionali e cena sociale, domenica 1 dicembre

Altre notizie brevi

giovedì, 28 novembre 2019, 17:05

La sede Auser, Associazione per l'invecchiamento attivo, si è spostata da Via Mordini 48 Centro Storico a Via Pisana 255 - Sant'Anna, di fianco al Bar Pasticceria Stella.

giovedì, 28 novembre 2019, 14:57

Non c’è due senza tre. Per la sezione AIL di Lucca gli eventi di questo 2019, anno del ventennale, non sono appuntamenti isolati ma destinati a crescere e ripetersi.

giovedì, 28 novembre 2019, 14:20

"Il processo di stabilizzazione dei collaboratori scolastici, a partire dal primo gennaio 2020, mette a rischio 6mila posti di lavoro in tutto il Paese, di cui 215 in Toscana - dove la provincia di Lucca, con 52 posti in meno, sarebbe la più colpita.

giovedì, 28 novembre 2019, 14:18

"Paiono non esserci novità particolarmente confortanti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - riguardo al futuro dei ventuno lavoratori dell'azienda Pieretti di Capannori." "Sembra, infatti, si vada verso la cassa integrazione straordinaria-prosegue il Consigliere-ma vi sono ancora dei nodi importanti(specialmente dal punto di vista economico) da sciogliere.

giovedì, 28 novembre 2019, 13:59

Le correnti umide e instabili sulla Toscana favoriscono rovesci sulla parte orientale e settentrionale della regione. Per questo la Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per piogge e locali temporali con occasionali colpi di vento e grandinate valido fino alle 24 di domani, venerdì...

giovedì, 28 novembre 2019, 12:41

Dalla celebre "stanza" di Virginia Woolf, all'immagine. "Un'immagine tutta per sé. Fotografia, donne, femminismo" è il titolo dell'incontro a cura di Linda Bertelli, ricercatrice della Scuola IMT Alti Studi Lucca, dedicato alle diverse relazioni che si intrecciano tra fotografia e femminismo a partire dagli anni '60.

giovedì, 28 novembre 2019, 12:40

Proviene dalla lontana terra di Argentina, dove gli italiani o i loro discendenti superano complessivamente il 65% della popolazione ,una petizione per far riaprire l'Antico Caffè di Simo, tale petizione può essere firmata online senza nessun costo.Appena tale petizione avrà raggiunto un numero congruo, sarà creato un PDF con l'elenco...

giovedì, 28 novembre 2019, 12:37

Terza vittoria e stagione che prosegue ancora a Punteggio pieno per la squadra della Polisportiva Capannori impegnata nel campionato regionale Uisp femminile senior. Le biancorosse hanno superato in casa il Volley Bientina 3-0 in un incontro tenuto sempre sotto controllo grazie anche alle prestazioni di Eleonora Landucci e di Laura...

giovedì, 28 novembre 2019, 12:37

Sabato 30 novembre si svolgerà 'La marcia del Quercione', evento sportivo a "Rifiuti Zero", promosso dall' Atletico Gragnano in collaborazione con il Trofeo Podistico Lucchese e il Comune di Capannori valevole per il trofeo "Il Sabato... Si vince".

giovedì, 28 novembre 2019, 12:34

Sono ancora in pagamento i contributi del 'Pacchetto scuola' per l'anno scolastico 2019-2020 finalizzati a sostenere concretamente le famiglie a basso reddito nell'acquisto dei libri scolastici e altro materiale didattico e nell'utilizzo dei servizi scolastici, assegnati tramite bando.