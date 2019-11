Azienda di Lucca vince il Premio Italia Giovane 2019

martedì, 5 novembre 2019, 19:33

Tra i 17 vincitori del Premio Italia Giovane abbiamo anche un giovane imprenditore lucchese, Ferdinando Frediani. Il prestigioso premio per le giovani eccellenze del Bel Paese è stato consegnato martedì 29 Ottobre a Roma, direttamente presieduto da Franco Frattini (presidente del SIOI).

È stata Move Solutions, azienda nata a Lucca, a vincere nel campo delle startup come una delle più innovative imprese emergenti.

Move nasce a inizio 2017 dalla passione comune di un team di giovani di Lucca per l'elettronica per le telecomunicazioni. La mission aziendale è stata da subito quella di guidare l'innovazione, concentrandosi sull'applicazione di tecnologie innovative per la sempre più spesso nominata Internet of Things, l'internet delle cose, ovvero la smartificazione e la connessione ad internet di tutto ciò che ci circonda.Move si è subito mossa nella direzione del tanto discusso monitoraggio delle infrastrutture civili, cosa di cui c'è sempre più bisogno, specialmente in Italia dopo alcuni recenti eventi. Il suo prodotto principale, chiamato deck, è un sistema brevettato in grado di misurare costantemente l'ampiezza di oscillazione della struttura su cui viene applicato con altissima precisione (0.01 mm). L'innovazione di Move è quella di aver brevettato un prodotto accurato quanto alcune soluzioni attualmente utilizzate del costo di centinaia di migliaia di euro, ma con un costo di circa 100 volte inferiore. Questo sistema, completamente wireless, è completo di una piattaforma online che permette di tenere sotto controllo le strutture monitorate 24 ore su 24, da qualunque dispositivo, e svolgere analisi avanzate sulla salute della struttura mediante algoritmi di intelligenza artificiale.

Ferdinando Frediani, classe '94, Co-Founder e guida preziosa per questa realtà, è stato quindi premiato a Roma presso Villa Blanc - Luiss Business School, per una delle migliori aziende innovative per il settore StartUp under 35 del Premio Italia Giovane, VI edizione. Il premio è stato attribuito a Ferdinando e a questa giovane azienda per le innovazioni che ha portato e che sta portando in un settore così delicato come quello del monitoraggio delle strutture civili.Il giovane imprenditore, commosso, commenta: "Sono veramente emozionato e senza parole di ricevere questo prestigioso premio, nella sezione startup, per l'attività che ho co-fondato di nome Move Solutions. Questo premio non va solo a me ma anche ai miei soci che lavorano duramente tutti i giorni. Senza di loro non ci sarebbe niente di tutto questo."