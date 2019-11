Bml festeggia i 30 anni dell'agenzia di S.Anna

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 novembre 2019, 16:09

Giovedì 21 novembre, con inizio alle ore 15,30 a Lucca, Auditorium della Fondazione Banca del Monte, Piazza San Martino 7, si terrà, nell'ambito del Progetto "FACCIAMO RETE: progetto di formazione per dirigenti e operatori di associazioni di promozione sociale e associazioni che intendono iscriversi nel registro del terzo settore", un...

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:15

Battaglia vinta: dopo 16 anni tornano i medici di base a Spianate. Sabato 23 novembre, alle 12, in via Bruno Nardi, si terrà l'inaugurazione degli studi medici pubblici, realizzati grazie a un gioco di squadra tra Erp, proprietaria dell'immobile, gruppo Fratres di Spianate, amministrazione comunale e Asl, insieme con la...

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:05

"La vita di un pendolare, sia per lavoro che per studio - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è spesso complicata da mezzi pubblici che non funzionano a dovere. E' il caso, ad esempio, dei reiterati ritardi che, molto spesso, si registrano sulla tratta ferroviaria Pisa-Lucca-Aulla."...

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:04

Lucca Sicura: al via gli incontri sul territorio con i cittadini. Entra nella sua fase operativa il progetto promosso dall’amministrazione comunale e cofinanziato dalla Regione Toscana per 225mila euro annui, che permette al Comune di Lucca di aumentare gli organici e di utilizzare sei agenti di Polizia Municipale con esperienza...

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:03

Domenica 24 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00 al polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà la 'Festa delle bambine e dei bambini'.

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:58

Si è inaugurata sabato 16 novembre a Lucca, negli spazi di Terzopiano, la mostra "Every letter is a love letter". Una mostra declinata al femminile e dedicata alla visual-poetry che mette al centro la scrittura intima, l'esperienza del fuori tema e di tutto ciò che rimane ai margini delle narrative ufficiali.

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:53

Una due giorni dedicata alle donne, per ribadire ancora una volta che la violenza di genere rappresenta un delitto odioso che questa società può e deve sconfiggere. Porcari celebra il 25 novembre con uno spettacolo dedicato ai ragazzi delle scuole, ma aggiunge una manifestazione-evento, in programma domenica 24 novembre, per...

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:52

Il centrocampista Michel Cruciani domani (giovedì) riprenderà la preparazione con i compagni e quindi domenica sarà a disposizione di mister Monaco per la partita Lucchese-Fezzanese.

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:58

Continuano gli incontri tematici curati dal Gruppo micologico e naturalistico lucchese B. Puccinelli. La prossima settimana due appuntamenti: il primo, martedì 26 novembre, dal titolo “Le sindromi da intossicazione da funghi”, relatore Dott. Giancarlo Bianucci; il secondo, giovedì 28, sarà invece dedicato al “Confronto tra funghi commestibili e funghi tossici”,...

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:18

Prende il via da domani, giovedì, il primo bando che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha emesso per il 2020. Il bando, dedicato al sostegno di progetti e attività culturali, resterà aperto fino al 30 dicembre prossimo ed è finalizzato alla concessione di contributi sia per il sostegno...