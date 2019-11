Calendario incontri amministrazione-genitori per mensa in classe a Porcari

Altre notizie brevi

martedì, 12 novembre 2019, 22:32

Nella seduta di stasera, il consiglio comunale di Lucca ha approvato una rettifica del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 del gruppo comune di Lucca.

martedì, 12 novembre 2019, 16:27

Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Toscana. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose...

martedì, 12 novembre 2019, 16:16

Continua il progetto intorno alla poesia dopo gli incontri di inizio estate. Giovedì 14 novembre, ore 18 presso la saletta San Franceschetto, in Piazza S. Francesco, incontro su "C'è bisogno di un nuovo movimento poetico?.

martedì, 12 novembre 2019, 16:15

"Se decantarmi può solo Dio…La poesia e le notti di Alda Merini" , il libro di Edi Natali verrà presentato mercoledì 13 novembre alle 18 a LuccaLibri Libreria Caffè Letterario.

martedì, 12 novembre 2019, 15:03

E' dedicato ad un tema di grande attualità l'incontro 'Mater Amazzonia', alla luce degli incendi che la scorsa estate hanno interessato la foresta pluviale più grande del pianeta, che si svolgerà venerdì 15 novembre alle ore 17.30 al polo culturale Artèmisia di Tassignano.

martedì, 12 novembre 2019, 13:55

«Fabbricanti di orribili speculazioni sulle tragedie umane. Questa è la destra anche a Lucca: Casa Pound e Fratelli d'Italia insieme per buttare fango sulla sinistra e gli avversari politici, fomentare odio sulla base di orrende bugie e avvelenare il dibattito politico».

martedì, 12 novembre 2019, 13:49

Alla presenza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, del presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo, è stato presentato ieri, presso La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, l'edizione 2020 del calendario della polizia di stato.

martedì, 12 novembre 2019, 13:47

Prende il via domenica 17 novembre il progetto “Benvenuti a Teatro”, il progetto dedicato all'inclusione e nato dall'intesa tra Comune e l'azienda Tatro del Giglio. L'iniziativa prevede una serie di appuntamenti laboratoriali dedicati ai bambini, a partire dai 5 anni di età, che si svolgeranno al Teatro San Girolamo in...

martedì, 12 novembre 2019, 13:44

In merito alle difficoltà di manovra dei bus del trasporto pubblico locale dedicato per gli studenti dell'istituto professionale Giorgi di Lucca trasferiti da ieri (11 novembre) all'edificio dei Frati di Saltocchio, la Provincia comunica che già stamani (martedì 12 novembre) non si sono evidenziati particolari problemi per gli autobus che...

martedì, 12 novembre 2019, 13:44

Si terrà giovedì 14 novembre alle 17 presso la Sala Maria Eletta Martini in Via Sant’Andrea 33 la presentazione del volume di Alessia Verdi Più o meno trenta editato dalla Pacini Fazzi. Parleranno del libro l’assessora alle politiche di genere Ilaria Vietina, Leonardo Dinelli, Francesca Fazzi e Francesco Ciardetti.