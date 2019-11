CasaPound risponde al Pd: "Al Forteto la passerella della sinistra toscana. Il mostro Fiesoli ospitato dal Pd al senato"

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 novembre 2019, 17:22

Il 16 novembre verrà presentato presso la libreria UBIK in via Fillungo nr. 137 il libro di Luigi De Lillo 'Nonostante tutto sono vivo', libro autobiografico di un sottufficiale di carcere.

mercoledì, 13 novembre 2019, 16:17

Si terrà a Marlia, domenica prossima 17 novembre dalle ore 15 presso la Casa della Salute “don Alberto Gori” in via del Parco 5, l’iniziativa de: ‘La Castagnata’. Un’idea proposta ed organizzata dal gruppo Acpa (Ascolto, Condivisione, Promozione, Anziani) in collaborazione con la Misericordia di Marlia e l’associazione podistica Marciatori Marliesi.

mercoledì, 13 novembre 2019, 16:15

mercoledì, 13 novembre 2019, 16:13

Si terrà sabato 16 novembre dalle 8.30 a Lucca, all'Hotel Guinigi, in via Romana, il "primo corso lucchese sulla patologia del basso tratto genitale", presieduto da Gian Luca Bracco, responsabile della struttura di Ginecologia ed ostetricia dell'ospedale San Luca di Lucca, e diretto da Andrea Madrigali, dirigente medico della stessa...

mercoledì, 13 novembre 2019, 16:12

Domenica 17 alle 16 è convocata alla Casa del Popolo di Lucca (via dei Paoli 22, Capannori) l'assemblea dei soci della Società Popolare di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi".Durante l'assemblea verrà discusso il bilancio del primo anno di attività della Casa del Popolo e tracciato il percorso da seguire nei prossimi...

mercoledì, 13 novembre 2019, 13:54

«La Commissione sviluppo economico del Consiglio regionale della Toscana si avvia ad aprire una fase di approfondimento sul termalismo toscano per arrivare alla creazione di un marchio unico e di azioni di marketing di filiera che rilancino il settore, con con Montecatini Terme e Chianciano Terme come località pivot come...

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:53

Sistema Ambiente Spa ricorda a tutti gli utenti del Comune che il 16 novembre scade il pagamento della seconda rata della tariffa corrispettiva 2019.

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:49

Venerdì 15 novembre si terrà a Betlemme, in Palestina, la cerimonia di intitolazione a Maria Pia Bertolucci dell’edificio che ospita la locale Misericordia. Alla cerimonia, insieme alla delegazione ufficiale guidata dal Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Roberto Trucchi, e dal Correttore Nazionale, mons.

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:44

Anas (Gruppo FS italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi tre gare d'appalto del valore complessivo di 15 milioni di euro per l'affidamento di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di ponti e viadotti sulla rete stradale in gestione in Toscana.

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:41

Dopo il primo importante appuntamento dedicato all'arte africana con la partecipazione di Gigi Pezzoli svoltosi con successo ad Artè, la decima edizione della rassegna 'Alla scoperta dell'Africa tra storia e attualità' proseguirà venerdì 15 novembre alle ore 21 ad Artémisia con la proiezione di tre cortometraggi introdotti da Marco Vanelli...