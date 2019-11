Cerimonia di inaugurazione della riqualificazione dell’area cortiliva della scuola primaria di Camigliano

Altre notizie brevi

giovedì, 14 novembre 2019, 13:29

Sarà disponibile anche la Cappella Guinigi per assistere alla Conversazione con Massimo Recalcati in programma domani, 15 novembre, alle ore 21, nell’ambito del ciclo di Conversazioni in San Francesco.

giovedì, 14 novembre 2019, 09:41

Dal 15 novembre scatta l’obbligo, valido fino al 15 aprile, di montare pneumatici invernali/quattro stagioni o, in alternativa, di avere a bordo catene da neve; ma gli automobilisti toscani rispettano questa regola? Secondo l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat*, nonostante l’obbligo, in Toscana nell’ultimo anno circa 90.300...

mercoledì, 13 novembre 2019, 19:10

Un gruppo di lavoro formato da soggetti di comprovata esperienza nel settore supporterà l'assessorato alle politiche formative del Comune di Lucca sul tema della scuola all'aperto e della scuola innovativa.

mercoledì, 13 novembre 2019, 19:05

"Una sola parola: vergogna! David Sassoli, in qualità di presidente del Parlamento Europeo, durante la seduta plenaria di oggi, ha negato, su richiesta del nostro gruppo, di osservare un minuto di silenzio per le vittime del vile attentato terroristico di matrice islamica al Bataclan di Parigi.Ancora una volta le istituzioni...

mercoledì, 13 novembre 2019, 19:00

Venerdì 15 novembre alle ore 16.30 presso il Centro Maria Eletta Martini (MEM) in Via Sant’Andrea 33 nuovo incontro del ciclo “Tutto un’Altra Storia” nato dalla Collaborazione fra "La Città delle Donne", il Comune di Lucca, l'Assessora Ilaria Vietina, l'Enciclopedia delle Donne e la Maria Pacini Fazzi Editore (Collana Italiane...

mercoledì, 13 novembre 2019, 17:22

Sarà lo psicanalista Massimo Recalcati il prossimo ospite del ciclo di incontri Conversazioni in San Francesco, voluto e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La conferenza, intitolata La tentazione del muro, si terrà venerdì 15 novembre, alle 21.00.

mercoledì, 13 novembre 2019, 17:22

Il 16 novembre verrà presentato presso la libreria UBIK in via Fillungo nr. 137 il libro di Luigi De Lillo 'Nonostante tutto sono vivo', libro autobiografico di un sottufficiale di carcere.

mercoledì, 13 novembre 2019, 16:28

Non si fa attendere la risposta di CasaPound al comunicato del Pd contro la conferenza che si terrà venerdì sera all'Hotel Guinigi sulla via Romana, sulle vicende del Forteto e di Bibbiano. "Il nervosismo del Pd è indicativo.

mercoledì, 13 novembre 2019, 16:17

Si terrà a Marlia, domenica prossima 17 novembre dalle ore 15 presso la Casa della Salute “don Alberto Gori” in via del Parco 5, l’iniziativa de: ‘La Castagnata’. Un’idea proposta ed organizzata dal gruppo Acpa (Ascolto, Condivisione, Promozione, Anziani) in collaborazione con la Misericordia di Marlia e l’associazione podistica Marciatori Marliesi.

mercoledì, 13 novembre 2019, 16:15