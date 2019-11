Chiara Lico ospite di "Autori all'Agorà"

giovedì, 7 novembre 2019, 11:58

Chiara Lico ospite di "Autori all'Agorà" lunedì 11 novembre alle 10 alla Biblioteca Agorà di Lucca, nell'ambito della rassegna "Autori all'Agorà", organizzata da LuccAutori in collaborazione con Biblioteca Agorà e Comune di Lucca, Chiara Lico presenta il suo nuovo libro dal titolo MI HANNO CHIUSO LA SCUOLA. Illustrazioni di Francesco Fagnani (Lapis Edizioni).

Conduce Demetrio Brandi, con la partecipazione degli insegnanti Marco Vanelli, Chiara Matteelli e gli alunni di alcune classi della scuola media Lorenzo Nottolini di Lammari.

"Vogliono chiudermi la scuola. E io devo fermarli. Mi chiamo Moscardino-detto-Mos. Sono alto 1 e 53, peso 45 kg, studio poco ma vado bene, gioco a calcio e non faccio mai goal (ma questo è un altro discorso). Da qualche settimana il mondo mi è cascato addosso e io gli oppongo resistenza". Moscardino è sconvolto: la sua scuola presto chiuderà. Non potrà concludere la primaria nello stesso edificio, con i suoi amici. Nonostante le rassicurazioni della famiglia, Moscardino si mette a lutto. Vestito di verde dalla testa ai piedi (perché il colore del suo lutto è il verde non il nero come quello degli adulti) si lancia in una strenua resistenza passiva, boicottando le visite alle altre scuole e organizzando una raccolta fondi. Quando si trova di fronte a obblighi a cui non vorrebbe sottostare si difende cadendo in un sonno letargico neanche fosse Biancaneve che ha morso la mela. Tutti pensano che esageri, ma lui è l'unico di tutto l'Istituto a conoscere la verità: la sua scuola diventerà molto presto un hotel di lusso.

Chiara Lico – Giornalista, noto volto del TG2 Rai, si occupa di attualità. Ha lavorato per il Gruppo Editoriale L'Espresso e per Mediaset (Tg5). Collabora con il blog de ilfattoquotidiano.it Dal 2019, conduce inoltre il magazine Tg2Italia. Le opere di Chiara Lico prendono spunto e nascono dal suo lavoro. Nel 2007 ha vinto il premio letterario Racconti nella Rete. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo romanzo per ragazzi, "Il rischio" (Sinnos).