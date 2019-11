Comics, domani l'asta di beneficenza degli originali

Altre notizie brevi

sabato, 2 novembre 2019, 20:26

La consigliera regionale Alessandra Nardini interviene rispetto all'episodio dei ragazzi vestiti in uniforme SS con croci uncinate al braccio verificatosi a Lucca."Pochi minuti fa - dichiara -, in rete, mi è capitato di imbattermi nel video che ritrae, a Lucca, dei ragazzi in uniforme da SS con croci uncinate al braccio.

sabato, 2 novembre 2019, 16:25

A trent'anni dal crollo del Muro di Berlino, il 4 e il 5 novembre torna nelle sale, grazie alla VIGGO, nella versione restaurata da Wim Wenders "Il cielo sopra Berlino", film di culto che gli valse la Palma d'oro come miglior regista al Festival di Cannes del 1987, sceneggiato anche...

sabato, 2 novembre 2019, 14:20

sabato, 2 novembre 2019, 13:47

Graduale peggioramento delle condizioni del tempo con piogge e temporali nella seconda parte della giornata di oggi. Domani, domenica, ulteriore peggioramento con piogge e temporali sparsi, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio.

venerdì, 1 novembre 2019, 21:41

La riunione al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca di tutti i rappresentanti della complessa macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games si è svolta oggi con particolare attenzione ai grandi flussi di pubblico che fino dalla mattina hanno determinato una pacifica e colorata invasione della...

venerdì, 1 novembre 2019, 17:24

Lunedì 4 novembre alle ore 19 verrà celebrata all’ospedale San Luca di Lucca una Messa in ricordo dell’indimenticato operatore Asl Giorgio Mura, molto conosciuto a Lucca per le sue molteplici attività anche in ambito sociale, politico e culturale.

venerdì, 1 novembre 2019, 17:05

In occasione di "Lucca Comics and Games" sabato 2 novembre a partire dalle ore 20, nella Sala della Cultura de "Il Pinturicchio" in via Borgo Giannotti 42/Viale Batoni 127, per tutti gli appassionati di Tex Willer sarà possibile incontrare Claudio Villa e Fabio Civitelli, i principali fumettisti di Tex -...

venerdì, 1 novembre 2019, 16:37

Presso la "Rainbow Virtual Art Gallery", Galleria d'Arte virtuale no profit, a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa, si apre la mostra di fotografia creativa intitolata "Corban", con opere di Andrea Madaro .

venerdì, 1 novembre 2019, 14:52

Pubblicato il programma di novembre e dicembre del Cineforum Ezechiele 25,17 a Lucca. Dal 5 novembre all'11 dicembre si alterneranno prime visioni, retrospettive e classici del cinema nelle sale del Cinema Astra e dell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

venerdì, 1 novembre 2019, 11:09

Venerdì 15 novembre alle 17 apre la mostra di Pittura Idee colorate presso l'Associazione Lucchesi nel mondo -Mura Urbane. Espongono Fabrizio Barsotti e Alma Sheik, da vedere fino 1 dicembre in orario 14,30-17,30 chiuso il lunedì a ingresso libero.