Compania Balestrieri: nuovo appuntamento del ciclo di conferenze sulla storia lucchese

Altre notizie brevi

lunedì, 11 novembre 2019, 18:52

"Le prove si sono svolte con equità, correttezza e trasparenza". Monica Piovi, direttore generale di Estar, replica al capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, che in una interrogazione (e in un comunicato) denuncia, con documentazione fotografica, che le prove scritte e pratiche del concorso per infermieri bandito...

lunedì, 11 novembre 2019, 17:12

E' stato fissato al prossimo 4 gennaio 2020 l'inizio delle vendite di fine stagione invernale. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore alle attività produttive, turismo e commercio Stefano Ciuoffo ed approvata dalla giunta regionale. I saldi invernali dureranno sessanta giorni.

lunedì, 11 novembre 2019, 17:11

Giovedì 14 novembre alle ore 16, nei locali del Centro Chiavi d'Oro di Lucca, proiezione del videodocumentario Questa terra impastata di sangue. Vita e morte di don Aldo Mei, regia di Stefano Ceccarelli e Nadia Davini.

lunedì, 11 novembre 2019, 15:45

Un novembre di alta qualità, un novembre in cui la cucina sarà grande protagonista. L'Ente Bilaterale del Turismo Toscano, che vede tra i suoi componenti Confcommercio Imprese per l'Italia, Cgil, Cisl e Uil, promuove a Lucca tre percorsi formativi di alta scuola dedicati alla ristorazione, totalmente gratuiti per gli iscritti all'ente.

lunedì, 11 novembre 2019, 15:00

«Con la chiusura di 25 chilometri di autostrada A11 di domenica mattina per quella che si annunciava come una grande operazione di bonifica della zona dagli ungulati e dal pericolo che generano anche alla viabilità, la Regione ha affermato di aver segnato un successo catturando 16 caprioli. Ecco.

lunedì, 11 novembre 2019, 14:26

Ancora tempo instabile e perturbato sulla Toscana. La Sala operativa unificata, confermando il codice giallo odierno per piogge sul basso Tirreno, ne emette un altro per domani, martedì 12 novembre, dalle 9 alla mezzanotte, per deboli precipitazioni sparse al mattino sulle zone appenniniche e meridionali, in estensione a gran parte...

lunedì, 11 novembre 2019, 13:39

Nell'ambito delle attività previste per il 2019 la Rete documentaria lucchese – Archivi organizza un ciclo di tre seminari gratuiti di ambito archivistico, prioritariamente rivolti a quanti, operando a vario livello in contesti pubblici o privati, gestiscono o comunque trattano documentazione archivistica senza avere una formazione specifica in materia di archivi.

lunedì, 11 novembre 2019, 13:13

Prosegue il percorso partecipativo “Vetrina delle Vetrine”, il progetto rivolto agli esercenti e a tutta la cittadinanza per valorizzare gli esercizi commerciali di vicinato, intesi non solo come attività ma anche come luoghi di incontro utli a mantenere le relazioni sociali all'interno delle comunità.

lunedì, 11 novembre 2019, 12:41

Arriva nella provincia di Lucca Il Mese del Diabete del Cane e del Gatto, l’iniziativa realizzata da MSD Animal Health in collaborazione con ANMVI e Diabete Italia che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del diabete veterinario tra i pet parents di tutta Italia attraverso attività di informazione e sensibilizzazione.

lunedì, 11 novembre 2019, 11:48

"Se un primario, anche se solo tramite un post sui social - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - esterna pubblicamente le sue preoccupazioni, in merito alla problematica delle liste d'attesa infinite, ciò è un'ulteriore e diretta testimonianza che, nonostante qualcuno si ostini ad affermare il contrario,...