Confcommercio: "Cordoglio per la scomparsa della madre di Menesini"

Altre notizie brevi

sabato, 30 novembre 2019, 17:58

Dicembre porta con sé il Natale e Porcari saluta l'inizio del mese con "Natale a Porcari". Domenica 1 dicembre, a partire dalle 10, le strade del centro di Porcari si animeranno con i colori del Natale fino alle 18.

sabato, 30 novembre 2019, 13:14

A pochi mesi di distanza dalla prime quattro puntate di servizi molto ampi contenuti nella trasmissione People di Rai Premium, canale satellitare che è stato definitivamente lanciato dagli spettacoli di Fiorello, e Rai 1, arriva per Luca Piattelli una nuova, importante soddisfazione professionale sempre legata alla televisione di stato.

sabato, 30 novembre 2019, 10:50

Il contributo coprirà fino al 50 % del costo del dispositivo per un massimo di 1.500 euro

sabato, 30 novembre 2019, 08:49

Lunedì 2 dicembre il team di Volt Lucca congiuntamente con la sezione lucchese della Gioventù Federalista Europea si incontrerà per affrontare il tema "Crisi Climatica e Green Economy" assieme a: Elisa Meloni, economista ambientale, responsabile del programma di economia circolare di Volt Italia; Davide Monticelli, architetto, rappresentante dei Giovani Federalisti...

sabato, 30 novembre 2019, 08:44

Giornata intensa, per contenuti e per qualità dei relatori, quella conclusasi ieri a Pescia: il tema del convegno, aperto dal Sindaco di Pescia, "Carta Bianca al tuo futuro; responsabilità ambientale e responsabilità educativa nel distretto cartario lucchese e della Valdinievole" era stimolante e le sua finalità ambiziose.

sabato, 30 novembre 2019, 08:42

Martedì 3 dicembre, alle 21, presso la sede di Via Urbiciani, 380 - San Concordio Lucca, il Gruppo Micologico e naturalistico Lucchese "B. Puccinelli" organizza l'incontro dal titolo: "Benedetto Puccinelli, botanico e micologo dell'800 all'Orto botanico di Lucca"; relatore Angelo Lippi già curatore dell'Orto botanico di Lucca, vicepresidente di A.Di.P.A.

venerdì, 29 novembre 2019, 18:37

Collettivo "Vivi i Fossi", quattro artisti in mostra presso gli studi degli architetti Mauro Benassi e Filippo Bertucci in via dei Fossi n164, con fotografie di Teresa Del Chierico, Giuditta Pieroni, Elisabetta Tuccimei, e gli acquarelli di Fabrizio Barsotti. Titolo della mostra: "Sogni d'Autunno".

venerdì, 29 novembre 2019, 18:24

Come ogni anno, Il primo di settembre è iniziata in Italia l’ottava edizione di “Wiki Loves Monuments” (WLM https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/), un concorso certificato dal Guinness World Records come il più grande mai organizzato al mondo. WLM è promosso dai volontari wikimediani e invita a caricare su WIkimedia Commons, l’archivio di file...

venerdì, 29 novembre 2019, 16:58

Il presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli, ha partecipato oggi a Villa Bertelli a Forte dei Marmi al convegno volto alla discussione della legge che ha introdotto il nuovo istituto dei Condhotel.

venerdì, 29 novembre 2019, 16:24

CNA Lucca ricerca Impiegato/a addetto/a per Area Contabile Amministrativa Fiscale. I requisiti: